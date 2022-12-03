Büyükşehir yetkilileri mavi bayrak yerel sorumlusu eğitim sertifikası aldı

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı TÜRÇEV tarafından 14'üncüsü düzenlenen Mavi Bayrak Eğitim Semineri'ne katılan Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, 'Mavi Bayrak Yerel Sorumlusu Eğitim Sertifikası' aldı.

Antalya'da gerçekleşen seminere, Mavi Bayrak Programını destekleyen kurumların başında gelen Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın yanı sıra Büyükşehir Belediyeleri ve TÜRÇEV yetkilileri katıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı ile Denizkızı Turizm A.Ş.'den temsilcilerin katıldığı eğitim sonunda, 'Mavi Bayrak Yerel Sorumlusu Eğitim Sertifikası' verildi.

Yılda bir kez düzenlenen eğitim seminerinde, Mavi Bayrak'ın önemi, Mavi Bayrak kriterleri ve yerel sorumlulara düşen görevler hakkında genel bilgiler verildi. Belirlenen yerel sorumlular, Mavi Bayrak ve çevre sorunları hakkında güncel bilgilere sahip olurken, kıyı yönetiminde önemli konular hakkında da bilgi sahibi oluyor. Yerel sorumlular ayrıca, örnek uygulamaları yerinde gören uzmanlardan bilgi alarak, fikir alış verişinde bulunuyor. Mersin'de bulunan plajların Mavi Bayrak başvurularının ön değerlendirmeleri ve sezon denetimleri, Mavi Bayrak Yerel Sorumluları tarafından gerçekleştiriliyor.

Mersin'de 2020 sezonu itibariyle, Mavi Bayraklı plaj sayısı 9 iken, Mavi Bayraklı marina sayısı 1 olarak açıklandı. Mersin'de, Büyükşehir Belediyesi yetkisinde Kızkalesi ve Susanoğlu plajları olmak üzere, toplamda 2 adet Mavi Bayraklı halk plajı var. Büyükşehir Belediyesi, Denizkızı A.Ş. tarafından işletilen mavi bayraklı halk plajlarının kalitesini ve sayısını arttırmak için çalışmalarına devam ediyor.