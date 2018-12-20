Büyükşehir'den İbrahim dedeye tekerlekli sandalye

Mersin'de yaşayan ve bir bacağının kırılması sonucu 1 yıldır evden çıkamayan 88 yaşındaki İbrahim Arslan'a, Büyükşehir Belediyesi'den tekerlekli sandalye yardımı geldi.

Mersin'in Mut ilçesinde evlatları ile birlikte yaşayan, Parkinson ve Alzheimer hastası olan 88 yaşındaki İbrahim Arslan, ayağı da kırıldıktan sonra yürüyemez hale geldi. Yürüyemediği için yaklaşık 1 yıl evden çıkamayan Arslan'a Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden iyi haber geldi. Çocuklarının durumu belediyeye bildirmesi üzerine Arslan'a 1 tekerlekli sandalye gönderildi.

"Sırtımda götürüp getiriyordum"

11 yıldır kayınbabasının yanında olan ve bakımını yapan Aysel Arslan, son 1 yıldır çok zorlandıklarını belirterek, "Babam zaten hastaydı üzerine bir de ayağı kırılınca bir yere çıkamaz oldu. Bir yere gitmek istediğinde ben sırtımda götürüp, getiriyordum. Götüremediğim zamanlarda da babamın canı sıkılıyordu. Şimdi büyükşehir belediyesi bize tekerlekli sandalye gönderdi. Onunla babamı yer yere rahatça götürebiliyorum. Bu şekilde babamın canı da sıkılmamış oluyor. Artık sırtımda değil tekerlekli sandalye de taşıyacağım" dedi.

"Bundan sonra babamı bol bol gezdireceğim"

Tekerlekli sandalye ile artık kayınbabasını her yere götüreceğini anlatan Arslan, "Bundan sonra babamı bol bol gezdireceğim.Hava iyileşsin hemen kardeşlerinin yanına götürüp getireceğim. Birbirimize çok alıştık. 11 yıldır 1 metre bile ayrılmadık. İlaçlarını yazdırmaya gitsem bile 2 saat görmeyince nereye gittin diye ağlayacak oluyor. Ama şimdi artık hep beraber gezeriz, istediği yere götürürüm onu" ifadelerini kullandı.