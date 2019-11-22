Büyükşehir'den KOAH farkındalık etkinliği

Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde görevli fizyoterapistler, özel bir alışveriş merkezinde kurdukları stantta ücretsiz nefes ölçüm testi yaptı. Fizyoterapistler, ölçüm sonucunda çıkan değere göre, uzun süreli olarak solunum fonksiyonlarını korumak ve düşüşü engellemek için standı ziyaret eden vatandaşlarla tek tek ilgilendi ve bilgilendirdi. Dünya üzerinde her yıl 3 milyon kişinin hayatını kaybettiği bir akciğer hastalığı olan KOAH'a dikkat çekmek, önlenebilir olduğunu belirtmek ve bunun için neler yapılması gerektiğini Mersinliler'e göstermek amacıyla yapılan etkinlik kapsamında fizyoterapistler, halka solunum testinin yanı sıra solunum ve postür egzersizleri ile gevşeme teknikleri eğitimi de verdi. Ölçüm testinde kritik seviyede olan kişilere, solunumsal rehabilitasyonun, ilerlemeyi engellemesi, semptomları azaltması ve uzun süreli solunum fonksiyonlarını koruması açısından önemli olduğunu belirten fizyoterapistlerden Ayşe Deniz, “Bugün Dünya KOAH Günü nedeniyle, Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak farkındalık eğitimi yaptık. Vatandaşlara solunum fonksiyon testi yaparak, akciğerlerinin kapasitelerini ölçtük. Sorunlu gördüğümüz kişilere solunum egzersizleri ve gevşeme tekniklerini anlattık. Uzun vadede nasıl korumaları gerektiğinden bahsettik. Kısacası tavsiyem sigaraları bırakmaları, temiz havadan faydalanmaları ve düzenli solunum egzersizleri ve orta derecede spor yapmaları” dedi.

Solunum fonksiyon testine giren Hale Taner ise “Ne yazık ki doğru nefes almayı bilmememiz, hava kirliliğinin günden güne artması ve yaşam standartları ile birlikte KOAH hastalığının çoğaldığını ve tetikleyici olduğunu anladım. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden çok mutluyuz. Gerçekten çalıştığını, sosyal ve kültürel etkinliklere güç verdiğini, önem verdiğini düşünüyorum" diye konuştu.

Ölçüm testinden çok memnun kaldığını dile getiren Tarık Arseven de “Belediyenin böyle bir hizmetinin olması çok güzel. Solunum testi yaptırdım, sağ olsun arkadaşlar da ilgilendi. Bir sıkıntı olmadığını söylediler. Bence belli bir yaş üstü herkesin bu testi yaptırması gerekiyor. Bunun için de Vahap Başkanımız'a teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.