Büyükşehir'den Şaymana Festivali'ne katkı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kırsalda sanatla doğayı bir araya getirmek amacıyla düzenlenen ve bu yıl altıncısı gerçekleştirilen Şaymana Festivali'ne destek verdi.

Toroslar ilçesi Arslanköy Mahallesi'nde 2014'ten bu yana organize edilen Şaymana Festivali'nin bu yıl altıncısı düzenlendi. Ünlü müzisyenlerin de sahne aldığı etkinliğe çevre illerden ve şehir merkezinden binlerce insan katıldı. Şenliğin açılışında Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası ile konservatuar sanatçılarının verdiği konser büyük ilgi gördü.Ayrıca, Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, 2 yıldır asfalt bekleyen ve festival alanına da giden 4.2 kilometrelik yola asfalt döktü. Festivale katılanlar bu sayede güvenli ve rahat bir ulaşım imkanına kavuşmuş oldu. Festivalde, Büyükşehir Belediyesi Veterinerlik Dairesi Başkanlığı tarafından stant açılarak, sahipsiz kedi ve köpekler için ücretsiz mama dağıtıldı. Ekipler, alandaki sahipsiz kedi ve köpeklere mama verirken, şehir merkezinden araçlarıyla festivale katılan hayvanseverler de ücretsiz dağıtılan mamalardan temin etti. Ekipler tarafından getirilen 20 torba dört çeşit mama, kaplara konularak ücretsiz dağıtıldı. Sunulan hizmet, festivale katılım sağlayan vatandaşların ilgisiyle karşılandı. Festivale 'Şila' adlı köpeğiyle katılan Duygu Genç, “Bence güzel bir hizmet ama sadece festivallerde değil, bunun periyodik olarak haftada bir ya da ayda bir yapılmasını talep ediyorum. Sokak hayvanları için iyi bir şey yapıldığını düşünüyorum. Kendi köpeğim var ama ben bu mamaları sokağımdaki hayvanlar için aldım, onlara götüreceğim” dedi.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren VR Mersin (Tekno Mersin Projesi) standında festivale katılan vatandaşlar, kurulan ekranla üç boyutlu sanal Mersin turu yaptı. Büyükşehir Belediyesi ile Mersin ve Çevresi Turizm Alanı Alt Yapı Hizmet Birliği (METAB) ortaklığıyla gerçekleştirilen “Tekno Mersin Projesi” için il genelinde 375 noktada gece-gündüz, hava ve karadan 2 bin 370 fotoğraf çekimiyle oluşturulan üç boyutlu sanal turlarla Mersin'in tarihi, doğal ve kültürel değerlerinin tanıtıldığı VR Mersin standına katılımcılar tarafından yoğun ilgi gösterildi. VR Mersin standının festivale büyük bir zenginlik kattığını ifade eden ve kendisi için de büyük bir sürpriz olduğunu belirten Hakan Karadağ “Bizim buraya geliş amacımız Şaymana etkinliğiydi. Konserler, bir takım aktiviteler vardı. VR Mersin sürpriziyle karşılaştık. Şehrimizin önemli yerlerini tanıtması açısından güzel bir proje olduğunu düşünüyorum. Güzel bir proje olmuş. Burayı zenginleştirdiğini düşünüyorum. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer başta olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.