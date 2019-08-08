Büyükşehir'den, Tarsus'ta bayramda merkez mahallelerden mezarlığa ücretsiz ulaşım

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus'ta bir ilke imza atarak, Kurban Bayramı boyunca 45 merkez mahalleden Şehir Mezarlığı'na ücretsiz ulaşım sağlayacak.

Büyükşehir Belediyesi, tüm birimleriyle Kurban Bayramı hazırlıklarını tamamladı. Vatandaşların kabir ziyaretlerinde herhangi bir sıkıntı yaşamamaları için de tüm tedbirlerini alan Büyükşehir Belediyesi, Tarsus'ta daha önceki dönemlerde sadece belli mahallelerde uygulanan Şehir Mezarlığı'na ücretsiz yolcu taşıma uygulamasını, bu bayram merkezdeki 45 mahalleye yaygınlaştıracak.

Tarsus-Çamlıyayla Şube Müdürlüğü Mezarlık İşleri ekipleri ile Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, 7 otobüsle arife günü ve Kurban Bayramı boyunca sabah saat 07.30'dan akşam 18.30'a kadar belirlenen güzergahlardan vatandaşları alarak Şehir Mezarlığı'na taşıyacak. Kabir ziyaretlerinin ardından da yine aynı güzergahlarda vatandaşlar mahallelerine ulaştırılacak.

Otobüslerin ortalama 1 saat aralıklarla belirlenen güzergahlardan geçiş yapması için gerekli planlamaların yapıldığı bildirildi.