Büyükşehir'in "Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi" yenilendi

Mersin Büyükşehir Belediyesinin ‘TS ISO 39001 Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi' yenilendi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türk Standartları Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen dış tetkik sonucunda TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi 2. Gözetim Tetkiki ve TS ISO 39001 Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi Belge Yenileme tetkiki başarı ile sonuçlandırıldı ve Büyükşehir Belediyesinin Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi yenilendi. Yenilenen TS ISO 39001 Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e, Genel Sekreter Olcay Tok, Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel, Ulaşım Dairesi Başkanı Ersan Topçuoğlu ve Kalite Yönetimi ve Kent Araştırmaları Şube Müdürü Ezgi Ayhan tarafından takdim edildi.

Büyükşehir Belediyesi, kurumsal gelişime verdiği önem ve yaptığı çalışmalar doğrultusunda TSE tarafından belgelendirilen 4 yönetim sistemi belgesine sahip bir belediye. Vatandaşların ve personelin memnuniyetini ön planda tutmak, beklenti ve isteklerini zamanında en etkin şekilde karşılamak, belediyeyi sistemlerle yönetmek amacıyla hayata geçirilen TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve TS ISO 39001 Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemlerinin kurumsallaşma yolunda ciddi adımlar atıp, çalışmalarını sürdürebilir olarak devam ettiriyor. Büyükşehir Belediyesi ayrıca enerji belgesini almak için de çalışmalarını başlattı.