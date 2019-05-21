Büyükşehir'in yüzme kursu kayıtları başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, 7'den 77'ye yüzme bilmeyen vatandaşlar yüzme kursuna davet edildi. Macit Özcan Spor Kompleksi'nde üç dönem olarak verilecek olan yüzme kurslarına genç-yaşlı herkesin katılabileceği belirtilen açıklamada, engelli bireylerin sosyal hayata daha çok katılmaları amacıyla görme, işitme ve zihinsel engelli öğrencilere özel olarak açılan yüzme kursunun da kursiyerlerini beklediği ifade edildi. Açıklamaya göre, dezavantajlı ve özel bireylerin su korkularını yenmeleri, yüzmeyi öğrenebilmeleri ve suyun içerisinde rahat hareket edebilmeleri için verilecek olan bu kursta uzman eğitmenler görev alacak.

Büyükşehir Belediyesi'nin 1.dönem yüzme kursları 17 Haziran-11 Temmuz 2019, 2. dönem yüzme kursları 16 Temmuz-8 Ağustos 2019 ve 3. dönem yüzme kursları 19 Ağustos-12 Eylül 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Yüzme öğrenmek isteyen vatandaşlar, ilginin yoğun olduğu yüzme kursundan 100 TL karşılığında faydalanabilecek. Yüzme kursuna kayıt yaptırmak isteyenler kurs ücretini ödediğine dair Ziraat Bankası'ndan aldıkları dekont, kimlik fotokopisi ve bir fotoğraf ile Mersin Büyükşehir Belediyesi Spor Tesisleri'nde kayıtlarını yaptırabilecekler.