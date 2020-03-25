Cadde ve bulvarlar korona virüse karşı yıkandı

Ekipler, kentin 4 merkez ilçesinde toplam 56 cadde ve bulvarı yıkayarak temizledi.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, korona virüs salgını nedeniyle kent genelinde dezenfekte işlemlerini sürdürürken, kent merkezindeki cadde ve bulvarlarda da zemin yıkama çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, Makine İkmal Sahasından sabah saatlerinde su arazöz araçlarıyla çıkarak, kentin farklı noktalarındaki cadde ve bulvarları yıkadı. Kent merkezinde Akdeniz, Toroslar, Yenişehir ve Mezitli olmak üzere 4 ilçede toplam 56 noktada çalışmalar yürüten ekipler, araç ve insan sirkülasyonunun yoğun olduğu noktaları, korona virüs salgınının yaygınlaşmasının önüne geçmek amacıyla temizledi.

“Temel amacımız bu süreci en az hasarla atlatabilmek”

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Temizlik Şube Müdürü Murat Eren, korona virüs salgını nedeniyle temas edilen noktalar ve hava akışında gerçekleştirdikleri dezenfekte işlemlerinin yanı sıra cadde ve bulvarlarda da zemin temizliği yaptıklarını belirterek, “Amacımız salgına neden olabilecek ortamlarda temizlik çalışmalarımızı hassasiyetle yapmaktır. Zemindeki temizlik çalışmalarını yapabilmek için 10 tane arazöz aracı ve 20 personel ile Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak tüm bulvar, cadde ve özellikle de kalabalığın sık kullandığı noktalarda zemin temizliği çalışmalarımızı yürütüyoruz. Temel amacımız, temiz bir çevre ve temiz bir toplum oluşturarak bu süreci en az hasarla atlatabilmek” dedi.

Ekipler, çalışmalar kapsamında vatandaşların kalabalık halinde sıkça kullandığı Silifke, Zeytinli Bahçe, Çakmak, Mimar Sinan, İsmet İnönü, Viranşehir, Babil ve Cengiz Topel gibi caddelerin yanı sıra Gazi Mustafa Kemal, Turgut Özal, Okan Merzeci ve Adnan Menderes gibi bulvarlarda zemin temizliği yaptı. Ekipler, ayrıca Karaduvar, Liman, Hal ve 2. Çevre Yolu gibi hatlarda da temizlik çalışmalarını yoğunlaştırdı.