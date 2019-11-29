Çadırcı'nın 'Ödünç İmgeler' sergisi MTSO Sanat Galerisinde açıldı

MERSİN (İHA) – Sanatçı Orçun Çadırcı'nın imgelerin farklı sanat mecralarında işlenmesine yönelik hazırladığı ‘Ödünç İmgeler' isimli resim sergisi, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Sanat Galerisinde açıldı. Sergi, 18 Aralık'a kadar gezilebilecek.

MTSO Sanat Galerisinde, Orçun Çadırcı'nın, tuvale akrilik tekniği kullanarak hazırladığı 14 eseri, ‘Ödünç İmgeler' ismiyle sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sanatçının 10'uncu kişisel sergisinin açılışına, MTSO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Cem Bucuge, Genel Sekreter Kadir Dölek, Mersin Kent Konseyi Başkanı Faik Burakgazi ve sanatseverler katıldı.

Ulusal ve uluslararası pek çok karma ve kişisel sergisi bulanan Çadırcı, açılışta yaptığı konuşmada, sanat eserlerinin, kendi tarihinden ya da günümüzde üretilen sanattan muaf olamayacağını söyledi. Sanatçıların bilerek ya da bilmeyerek maruz kaldığı imgelerden edindiği izlenimleri yapıt haline dönüştürdüğünü belirten Çadırcı, tuvallerinde işlediği imgelerde, yaşadığı kültürden coğrafyaya, okuduğu yazardan şaire kadar her türlü dış faktörden etkilendiğini dile getirdi. Çadırcı, "Örnek vermem gerekirse fotoğrafçıların çektiği fotoğraflardaki insanlardan ya da bir bale temsilinden imgeleri ödünç alarak tablolarıma entegre ediyorum. Önce soyutlama yapıyorum, arka plan boyamasını bitirdikten sonra anlatmak istediğim konuya yönelik ödünç aldığım figürlerin eklemesini yapıyorum” dedi.

Genellikle farkında olarak ödünç imgeler aldığını ifade eden Çadırcı, serginin isminin bu nedenle ‘ödünç imgeler' olduğunu da anlattı. Bu sergiyi, başka illere de taşımak istediğini belirten Çadırcı, Mersin'in ardından aynı sergiyi Adana'da da açacağını bildirdi.

MTSO Sanat Galerisinde geçmiş yıllarda da sergi açtığını kaydeden Çadırcı, galerinin hem sanatı hem de sanatçıyı destelemek adına önemli bir vazife üstlendiğini vurguladı. Mersin'de sınırlı sayıda olan sanat galerilerinin kente yetmediğine işaret eden Çadırcı, Mersin'in daha geniş ve kullanışlı galerilere ihtiyacı olduğunu sözlerine ekledi.