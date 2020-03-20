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Çadırda mangal kömüründen zehirlenerek öldü

Mersin’in Akdeniz ilçesinde bekçilik yapan bir kişi, kaldığı çadırda mangal kömüründen zehirlenerek hayatını kaybetti.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde bekçilik yapan bir kişi, kaldığı çadırda mangal kömüründen zehirlenerek hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, Bağlarbaşı Mahallesi'nde bulunan DSİ'ye ait ikinci kanal civarında arı bekçiliği yapan H.T. (51) kaldığı çadırda ısınmak için mangal kömürü yaktı. 45 gün önce işe başlayan H.T. çadır içinde ısınmak için yaktığı kömürden sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Sabah H.T.'nin çadırda cansız bedenini gören komşuları durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polisler inceleme başlattı.

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