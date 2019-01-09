Çağdaş Türk Müziği Korosu ve Çocuk Korosu ilk konserini gerçekleştirdi

Mersin'in Erdemli ilçesinde, Çağdaş Türk Müziği Korosu ve Çocuk Korosu, Kültür Merkezinde sezonun ilk konserini gerçekleştirdi.

Erdemli Belediyesi bünyesinde çalışmalarını yürüten Çağdaş Türk Müziği Korosu ve Çocuk Korosu, Aralık ayında gerçekleştirdiği büyük konser ile sanatseverlerle bir araya geldi. Prof. Dr. Kadir Karkın yönetiminde çalışmalarını yürüten topluluk, yapılan konserle sezon açılışını da gerçekleştirdi. Konsere katılımım yoğun olurken, konser izleyenlerden tam not aldı.

Topluluk hakkında açıklama yapan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Erdemli'de her gün ayrı bir güzelliğe imza atmaya gayret ettiklerini belirterek, "Erdemli'de insanları mutlu kılan, huzurlu kılan ne var ise bunu Erdemli Belediyesi olarak, uygulamanın gayreti içerisindeyiz. Kültürde, sanatta, medeniyette, ne var ise Büyük Atatürk'ün gösterdiği çağdaş, uygarlık seviyesini yakalama adına, koşa adımlarla bir gayretimiz var. Bizim en çok ehemmiyet verdiğimiz konulardan bir tanesi de bu kente yaşayan insanlarımızın yaşam kalitesini artırmak, bulundukları sokakta huzurlu bir şekilde hayatlarını idame ettirmek ama asıl üzerinde durduğumuz bir konu var ki geleceğimizi emanet edeceğimiz inşallah geleceğin modern Türkiye'sini, geleceğin aydınlık Türkiye'sini geleceğin büyük Atatürk'ün gösterdiği hedefe yönelecek ve bu hedefi yakalayacak gençlerimizi, bu seviyeye ulaştırmak adına insan fıtratına uygun, insan dokusuna uygun gençlerimizin en iyi şekilde kollayabilmeleri için her türlü gayretimizi biz gençlerimizden esirgemiyoruz" dedi.

İlçenin her yerinde toplumun ihtiyaçlarına yönelik projeler üreten ve bu projeler ile sadece alt yapı ve mimarı ile değil sanattan sağlığa, eğitimden kültüre her alanda çalışma yürüttüklerini kaydeden Tollu, özellikle çocukların topluma faydalı bireyler olabilmeleri adına en büyük sorumluluğun kendilerine ait olduğunu söyledi.