Çağdaş Türk Müziği Korosu ve Çocuk Korosu SANSEV'de

SANSEV Uluslararası Çoksesli Koro Festivali'ne katıldı.

2016 yılında Prof. Dr. Kadir Karkın yönetiminde kurulan ve çocuklarla üçüncü, yetişkinlerle ilk kez uluslararası festivalde kendine yer bulan Erdemli Belediyesi Çağdaş Türk Müziği Korosu ve Çocuk Korosu, sezonda gerçekleştirdiği konserler ile büyük beğeni topladı. Programın ilk gününde İstanbul turu yapan koro üyeleri, ikinci gün yetişkinler ve çocuklar olarak iki ayrı alanda performans gösterdi. 15 dakika boyunca sahnede bulunan Çağdaş Türk Müziği Korosu'nun ardından sahne alan Belediye Çocuk Korosu, Nevit Kodallı tablosu ile sahneye çıkarak büyük bir alkış aldı. Oldukça heyecanlı ve mutlu oldukları görülen çocukların aileleri ve koro şefi Murat Akyol, bu tarz organizasyonlara katılımı sağlayarak vizyonu geliştiren Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu'ya teşekkür etti. Festivale katılmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren eğitimci Kadir Karkın, Erdemli içinde ve dışında başarılı konserler gerçekleştirmeyi tasarladıklarının altını çizdi.

İlçenin her noktasında toplumun ihtiyaçlarına yönelik projeler geliştirerek, bu projeler ile sadece alt yapı konularında değil sanattan sağlığa, eğitimden kültüre her alanda çalışma yürüttüklerini belirten Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, ülkenin gelişimine yapılacak en büyük yatırımın gelecek nesillere yapılan yatırım olacağına dikkat çekerek, özellikle çocukların topluma faydalı bireyler olabilmeleri adına en büyük sorumluluğun kendilerine ait olduğunu ifade etti.

Tollu, "Erdemli'nin kültür ve sanat hayatına çok büyük katkıları olduğuna inandığımız bu tür organizasyonları önemsiyoruz. Bununla birlikte çocuklarımızın ve gençlerimizin, Erdemli'nin geleceği adına bu tür organizasyonlara katılımlarını da önemsiyoruz. SANSEV 2019 bu yılki organizasyonu değerli hemşerimiz, merhum sanatçı Nevit Kodallı anısına düzenlemiştir" dedi.