Çağdaş Türk Müziği Korosu yeni sezona hazır

Prof. Dr. Kadir Karkın yönetiminde çalışmalarını yürüten topluluk, bugün yapılacak olan konser ile sezon açılışını gerçekleştirecek. Karkın, vatandaşları Belediye Kültür Merkezinde saat: 19.00'da gerçekleştirilecek olan konsere davet etti.

Topluluk hakkında açıklama yapan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, sanatın tüm dallarına destek verdiklerini ve bu desteklerin devam edeceğini belirtti. İlçenin her yerinde toplumun ihtiyaçlarına yönelik projeler üreten ve bu projeler ile sadece alt yapı ve mimarı ile değil sanattan sağlığa, eğitimden kültüre her alanda çalışma yürüttüklerini kaydeden Tollu, özellikle çocukların topluma faydalı bireyler olabilmeleri adına en büyük sorumluluğun kendilerine ait olduğunu ifade etti.