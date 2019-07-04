İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çaldığı araçla kaza yaparak hayatını kaybetti

Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.


Kaza, 82 Evler Mahallesi Sait Polat Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, C.Ç. adlı şahıs, Adana otogarında İstanbul'a gitmek için bir firmadan bilet almak istedi. Bilet olmadığını beyan eden firma yetkililerine kızıp, aynı firmaya ait 01 COP 47 plakalı minibüsü çalarak, kaçtı. C.Ç. adlı şahıs Tarsus'ta 82 Evler Mahallesi Sait Polat Bulvarı'nda refüjlere çarparak kaza yaptı. Ehliyeti olmadığını öğrenilen C.Ç. kazada hayatını kaybetti.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.