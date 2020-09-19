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Çalılıkta çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü

Mersin’in Erdemli ilçesinde çam ormanlarıyla kaplı Kayacı Vadisi girişindeki çalılık alanda yangın çıktı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde çam ormanlarıyla kaplı Kayacı Vadisi girişindeki çalılık alanda yangın çıktı. İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin anında müdahalesiyle yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Limonlu Mahallesi'ndeki Kayacı Vadisi girişinde ağaçlık ve çalılık alanda yangın çıktı. Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü ve Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi tarafından yangına kısa sürede müdahale edildi. Yaklaşık 2 dekarda etkili olan yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangına 2 arazöz, 2 itfaiye aracı müdahale ederken, yangın bölgesinde bir de ambulans hazır bekletildi. Yangının çıkış alanında soğutma çalışması yapıldı.


Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için başlatılan çalışma sürüyor.

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