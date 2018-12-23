Mersin'in Erdemli ilçesinde çalınan 6 tonluk iş makinesi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, 3 Aralık'ta kötü hava koşulları sebebiyle 6 tonluk iş makinesi Hacıalanı Yaylası'nda çalıştığı yerde bırakıldı. 7 Aralık'ta sahibi geri döndüğünde iş makinesini yerinde bulamayınca güvenlik güçlerinden ve arkadaşlarından yardım istedi. Konu sosyal medyadan da paylaşılarak iş makinesinin bulunması için yardım istendi. TV'lerde ve sosyal medyadaki haberleri gören bir vatandaş çalınan 6 tonluk iş makinesinin Mersin Yalınayak mevkisinde olduğu ihbarında bulundu. İhbarı değerlendiren Erdemli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalınan makinenin yerini tespit etti. Yapılan incelemede iş makinesinin Erkan Süder'e ait olduğu belirlendi. Makine ekipler tarafından aynı zamanda operatör olan Süder'e teslim edildi.

İş makinesi sahibi, aynı zamanda operatör Erkan Süder tarla imarında kullandığı yaklaşık 200 bin lira değerindeki makinesinin bulunmasından dolayı büyük mutluluk yaşadı. Süder, "Tarla imarında kullandığımız 6 tonluk iş makinesi çok şükür bulundu. Makinemizin bulunmasında emeği geçen Erdemli İlçe Jandarma Komutanlığına ve arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Makinenin bulunması için bazı bölgelerde zaman zaman drone ile arama yapan Ali Kemik ise, "Makinemiz Hacıalanı Yaylasından çalınmıştı. Vatandaşlarımızın hassasiyeti jandarma ekiplerimizin titiz çalışması sonucunda makinemizi Mersin Yalınayak Mezarlığı civarında terk edilmiş halde bulduk. Ekipler makinemizin 15 saat çalıştırıldığını da tespit etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. İş makinemizin bulunmasında emeği geçen jandarma ekipleri başta olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.