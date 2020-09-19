Çalışanlardan Başkan Tarhan'a ‘ödül' kutlaması

Bir gün arayla iki ödül birden kazanan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'a personeli tarafından yaş pastalı sürpriz yapıldı. Üzerinde ‘Ödüllere Doymayan Başkanımız' yazılı pasta hazırlayan belediye çalışanları, Mezitli Belediyesi kafeteryasında DİSK Genel-İş Sendikası Mersin Şube Başkanı Kemal Göksoy ve yönetim kurulu üyelerini ağırlayan Başkan Tarhan'ın yanına alkışlarla girdi.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, oldukça renkli ve güzel görüntülerin yaşandığı kutlamada, yanan mumları korona tedbirleri nedeniyle kağıt yelpaze ile söndüren Başkan Tarhan, pastayı konuklara ve çalışanlara ikram etti.

Çalışanlara bu hoş sürpriz için teşekkür eden Tarhan, “Elbette başarı tesadüfen gelmiyor. Bu, çalışanlarımızın büyük özverisi ve işlerini sevmesiyle mümkün oluyor. Ben bu ödülü tek başıma değil, tüm çalışanlarımızla, meclis üyelerimizle, müdürlerimizle, muhtarlarımızla ve hepsinden önemlisi halkımızla birlikte aldım. Halkımız bu projelerimizi sahiplenip destek olmasa alamazdık. Biz büyük bir aileyiz ve bu aileyi daha çok büyüteceğiz. İki gün arka arkaya ‘Yılın En Başarılı Belediye Başkanı' ve ‘Belediyeler İçin Bisikletle Ulaşım Fikir ve Proje Uygulaması' ödüllerini almış olmak oldukça mutlu etti. 580 belediye arasında finale kalan 10 belediyeden birisi olmak ayrıca önemli bir başarı. Bunun önemli ölçüde maddi getirisi ve devamı da var. İlk üç arasına girmemiz durumunda projeyi uygulayabilmek için çok daha büyük para sağlama imkanımız da olacak. İnşallah bu işten de alnımızın akıyla çıkabiliriz. Ailemizi daha çok büyüteceğiz. Ailemiz ne kadar büyük olursa o kadar daha büyük ödüller kazanacağız” dedi.