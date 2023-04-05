Çam kese böceklerinin zarar verdiği kızılçam ormanlarında biyolojik mücadele

Mersin'in Mut ilçesinde, çam kese böcekleri binlerce dönüm alan üzerindeki çam ağaçlarına zarar verdiği, 3 bin adet kalosoma böceği ile biyolojik mücadele yapıldığı kaydedildi.

Mut ilçesinde ormanlık alanda ortaya çıkan çam kese böcekleri, kızılçam ağaçlarında tahribata yol açtı .Böceklerin neden olduğu tahribatın orman yangınlarından daha ciddi sonuçlar ortaya çıkardığı belirtildi. Mart ayında ortaya çıkan çam kese böceklerinin ağaçların gelişimini durdurup, yapraklarını sarartıp zarar veriyor. Çam kese böcekleri nedeniyle kızılçam ağaçları ile kaplı ormanlık alanların orman yangınından beter hale geldiğini belirten vatandaşlar, İklim değişikliği ve az yağmur yağmasının da sorunu daha da arttırdığını kaydetti. Bölgedeki kızılçam ağaçlarının büyük bölümü çam kese böceği tarafından istila edildiğine dikkat çeken vatandaşlar bu durumun orman yangının oluşturduğu tahribatın 4-5 katı tahribata neden olabileceğini ileri sürdü.

Orman Genel Müdürlüğü koordinesinde çam kese böceği mücadelesi çalışmalarına devam ettiklerini belirten Mut Orman İşletme Müdürü Utku Danış ise" Bununla ilgili olarak kese toplama, havuz metodu, kafes metodu şeklinde mekanik mücadele devam etmekte olup ayrıca biyolojik mücadele çerçevesinde özellikle, Mut Orman İşletme Müdürlüğü olarak belirli alanları kapsayacak şekilde 3 bin adet kalosoma böceği ve belirli alanlara kuş yuvası takılmıştır. Ayrıca belirli alanlara karınca yuvaları da taşınmakta ve mücadeleye etkin katkı sağlamaktadır. Ormanlarımız doğal seleksiyon içerisinde tekrar eski durumuna dönecektir. Zayıf olan bireyler eleminize olup daha güçlü ormanlarımız meydana gelecektir” dedi.