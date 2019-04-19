Çamları kesip limon fidanı diktiler

Mersin'de eski Mezitli Mahallesi'nde yaklaşık bir yıl önce kesilen çam ağaçlarının yerine limon fidesi dikilmesi tepkilere neden oldu.

Mezitli Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık bir yıl önce eski Mezitli Mahallesi, otoban kuzeyinde bulunan Hazineye ait 15 dekara yakın alanda 30 yıllık çam, ardıç ve okaliptüsten oluşan 300 kadar ağaç kesilmiş, bölgeye limon bahçesi yapılmak istenmişti. Konuyla ilgili gelen ihbar üzerine olay yerine giderek ağaç katliamına tepki gösteren Mesitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Orman Bölge Müdürlüğünü göreve davet etmiş, Orman Bölge Müdürlüğü de gelen tepkiler üzerine ağaçların kesildiği bölgeyi dikenli tellerle çevirerek çam fidanları dikmişti.

Ancak bir süre sonra aynı vatandaşın, çevrilen dikenli telleri sökerek alana limon fidanları diktiği görüldü. Başkan Tarhan, eski Mezitli Mahallesi muhtarı ve bölge sakinleri, yaşanan olaya tepki gösterdi. Alanın yeniden orman arazisi haline getirilerek hizmete açılmasını talep etti.

Bölgede yaşayan vatandaşların daha önce yaşanan olumsuz örneklerden dolayı arazinin aynı şekilde talan edileceği söylemini yenileyen Başkan Tarhan, “Orman Bölge Müdürlüğümüzün tüm hassasiyetine karşın maalesef nereden güç aldığı anlaşılamayan vatandaş, bu kez yeni dikilen fidanları talan ederek alanı limon bahçesi haline getirdi. Burasının oldu bittiye getirileceğinden duyulan kaygı maalesef haklı çıktı. Ben öncelikle burada yaşayan vatandaşlardan başlayarak tüm halkımızın, sivil toplum kuruluşlarının ve resmi kurumların orman alanlarımıza sahip çıkmalarını istiyorum. Çevreci kuruluşlardan da orman alanlarımız için hassasiyet göstermesini bekliyoruz. Yaklaşık 300 ağacın kesildiği acı bir tabloyla karşımızda duran bu arazinin en azından talancılara bırakılmadan halkın yararına kullandırılmasını bekliyoruz” dedi.