Çamlıbel Aşıklar Parkı yenileniyor

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, kentin simge mekanlarından biri olan Çamlıbel Aşıklar Parkında yenileme çalışması başlattı.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çamlıbel semtinin simge değerlerinden biri olan Aşıklar Parkı bakım ve onarımdan geçiriliyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kendi fidanlığında ürettikleri mevsimlik çiçeklerini Aşıklar Parkına dikerek Çamlıbel'i rengarenk bir görüntüye bürüyor. Peyzaj çalışmalarına hız veren ekipler, vatandaşların dinlenmek veya eğlenmek için yoğun ilgi gösterdiği parkın yeniden canlanması için çalışmalarını sürdürürken, bankların onarımı ve çöp kovalarının yenilenmesi çalışmalarını tamamladı.

Parktaki çalışmaları değerlendiren Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, “Birçok insanın hatırası olan Aşıklar Parkımızda onarım ve yeşillendirme çalışmaları başlattık. Akdeniz'in her bir noktasını bakımlı tutmaya çalışıyor ve mevsimlik çiçeklerle donatıyoruz. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz, mevsimlik çiçek üretimini de kendi bünyesinde gerçekleştiriyor. Böylece bir yandan ihtiyaç duyulan bitkilerin üretimini sağlarken, belediye olarak tasarruf da elde etmiş oluyoruz. Kaliteli, yaşanılır, düzenli ve sağlıklı bir kent için belediyecilik anlamında ihtiyaç duyulan hizmet, proje ve çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz” dedi.