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Çamlıbel Balıkçı Barınağı'ndaki tekneler denetlendi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Çamlıbel Balıkçı Barınağı’ndaki restoran teknelerin ruhsat denetimini gerçekleştirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Çamlıbel Balıkçı Barınağı'ndaki restoran teknelerin ruhsat denetimini gerçekleştirdi.


Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi, Zabıta Dairesi ve İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı'na bağlı denetim ekipleri, Çamlıbel'de bulunan balıkçı barınağında ruhsat, bakım ve çevre denetimi yaptı.


Mersinli vatandaşların balık tüketimi için sıklıkla tercih ettiği Çamlıbel Balıkçı Barınağı'nda bir dizi denetim gerçekleştiren ekipler, denetim sırasında barınakların ruhsat ve bakımının yanı sıra çevre koruma konusunda duyarlı olup olmadıklarını inceledi.


Ekipler, denetimlerin ardından restoran teknelerin işletme sahiplerine ve çalışanlarına denizi ve çevreyi koruma konusunda duyarlı olmaları noktasında bilgilendirme yaptı.

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