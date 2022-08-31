Çamlıyayla katlı otopark projesinde sona yaklaşılıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Çamlıyayla'da başlattığı modern katlı otopark projesinde sona yaklaşılıyor.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in ilçelere vizyon katan projelerinden biri olan ve Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmada, Çamlıyayla merkezde özellikle yaz aylarında ve hafta sonları yaşanan trafik sorununa çözüm bulunurken, tesis sosyal aktiviteler içinde kullanılabilecek.

Çamlıyayla merkez Kale Mahallesi Saybaşı Sokak'ta bulunan ve pazar alanı olarak adlandırılan bölgede inşaatı hızla süren proje, modern mimari ile hayata geçiriliyor.

Fore kazık sistemiyle zemin ve temel sağlamlaştırma çalışmalarının yapıldığı projede 2 bodrum ve 1 zemin kat olmak üzere 3 katlı 121 araç kapasiteli katlı otopark inşa ediliyor.

Zemin katın belirli günlerde pazar yeri olarak hizmet verebilmesi için bazı eklentiler yapılıyor. Zemin katına 2 kadın, 2 erkek ve engelliler için 1 tuvalet inşa ediliyor. Otoparkta ayrıca depo alanları da bulunacak.