İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çamlıyayla'da 20 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Mersin’in Çamlıyayla ilçesinde yatılı okulda bulunan 20 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde yatılı okulda bulunan 20 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.



Olay, Çamlıyayla ilçesi Darıpınarı Mahallesi'nde bulunan Darıpınarı Şehit Oğuzhan Sezer Yatılı Bölge Ortaokulu'nda meydana geldi. Akşam yemeğinde nohut yahni, pilav ve yoğurt çıktı. 66 yatılı öğrencinin bulunduğu okulda 20 öğrenci ishal ve kusma belirtileri görülmesi üzerine Çamlıyayla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Dahiliye servisinde tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.



Çamlıyayla Kaymakamı Resul Yıldırım da geldiği hastanede öğrencilerle tek tek ilgilendi. Öğrencilerin gıda zehirlenmesinde mi başka bir şeyden zehirlendiği araştırılıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.