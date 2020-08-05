Çamlıyayla'da bulunan yaralı şahin, büyükşehir tarafından koruma altına alındı

Çamlıyayla ilçesi Cumayakası mevkiinde yaralı bir şahin olduğu ihbarını alan Büyükşehir Belediyesi Tarsus-Çamlıyayla Şube Müdürlüğüne bağlı İtfaiye ekipleri, yaban hayvanını bulunduğu yerden alarak, muhafazalı bir şekilde yine Büyükşehir Belediyesine bağlı Tarsus Doğa Parkı'na teslim etti.

Uzman veterinerler tarafından tedavi edilecek

Kanadından ve ayağından yaralandığı için uçamayan şahin, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yer alan, yaban hayatı korumanın ve kurtarmanın yanı sıra rehabilitasyon hizmeti de veren Tarsus Doğa Parkı içindeki özel klinikte, uzman veterinerler tarafından sağlığına kavuşturulacak. Ne şekilde yaralandığı konusunda kesin bir bilgi olmamasına rağmen, uçarken bir kabloya çarpıp yaralandığı tahmin edilen şahin, tedavisinin tamamlanıp, sağlığına kavuştuktan sonra yeniden yaşam alanına bırakılacak.

İtfaiye Daire Başkanlığı Tarsus Gruplar Amirliği Sorumlusu Kenan Demirpolat, yaralı şahini bizzat Doğa Parkı'na teslim etti. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in doğal yaşamın korunması konusunda oldukça hassas davrandığına dikkati çeken Kenan Demirpolat, “Başkanımız sayın Vahap Seçer, doğal hayatın ve canlıların korunması noktasında oldukça hassas şekilde davranmakta ve bu tip durumlarda ivedi şekilde çalışma yapılmasını istemektedir.

Bu doğrultuda, Çamlıyayla'da yaralı şahin ihbarı alınması üzerine kurtarma çalışması yapılmış; yaralı hayvan muhafaza altına alınmıştır. Şahini, Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde bulunan Doğa Parkı'na getirerek, özel klinikte tedavi görmesini sağladık. Uzman veteriner hekimlerin nezaretinde tedavisi yapılacak olan şahin, sağlığına kavuştuktan sonra doğal yaşama bırakılacaktır” dedi.