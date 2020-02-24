Çamlıyayla'da gönüllü katılım toplantısı yapıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Çamlıyayla ilçesinde 'Kadın ve Aile Hizmetlerine Gönüllü Katılım Toplantısı' gerçekleştirdi.

10.'su gerçekleştirilen toplantıya, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in eşi Meral Seçer, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Ceren Derkuş, Proje Koordinatörü Melike Dursun, Büyükşehir Belediyesi Tarsus-Çamlıyayla Şube Müdürlüğü Koordinatörü Ali Boltaç, birim amirleri, muhtarlar ve kadınlar katıldı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi bünyesinde kurulan Gönüllüler Şube Müdürlüğü ile çalışmalarda gönüllü faaliyet gösterecek vatandaşların başvurularının alındığı çalışmaların oldukça verimli geçtiğini söyleyen Meral Seçer, aralık ayı başında, 'Mersin'e gönlümü verdim' sloganıyla çalışmalara başladıklarını ifade etti. Amaçlarının, hizmetlerin gönüllülük esasıyla daha verimli ve hızlı gelmesi için köprü görevini yerine getirmek olduğunu kaydeden Seçer, "Örneğin, emekli kadın öğretmenlerimiz veya farklı meslek gruplarından insanlarımız var. Siz değerli kadınlarımıza hizmet etmek, faydalı olmak istiyorlar. İşte bu noktada iletişim köprüleri kurmayı hedefliyoruz. Mahallelerimizdeki kadın ve aileyle ilgili problemlerin veya taleplerin daha etkili bir şekilde çözüme kavuşturulabilmesi için gönüllü kadınlarımızdan Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi'ne gelecek taleplerin değerlendirilmesi ve belediyenin diğer birimlerine ulaştırılması konusunda hız kazanmak ve yapılan çalışmaların daha etkin olmasını sağlamak istiyoruz. İnsanlar bir şeyler ürettiği zaman gerçekten mutlu olur. Biz her türlü eğitime destek konusunda yardımcı olmaya hazırız. Ama bunların bizlere, yerinden bildirilmesi gerekiyor. Bu noktada daha verimli ve doğru işler yapacağımıza inanıyoruz. Kadınlarımız sürekli üretiyor, emek harcıyor. Mersin'in her yerini gezdim, geziyorum. Ama Toroslar'daki kadınlarımızın çalışkanlığını ve üretkenliğini hiçbir yerde göremiyorum. Sizlerle gurur duyuyorum, iyi ki varsınız" dedi.

Ali Boltaç ise Çamlıyaylalı kadınların evlerinde ürettikleri ürünleri pazarlayabilecekleri bir alan kazandırılması için çalışma yaptıklarını belirterek, “Bu şekilde evlerinizde tamamen doğal şekilde ürettiğiniz ürünleri satabilir, aile bütçenize katkı sunabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi olarak siz değerli kadınlarımızı önemsiyoruz” diye konuştu.

Toplantı sonunda söz alan kadınlar, görüş ve önerilerini iletti, programa dahil olmak isteyen kadınlar ise form doldurdu.