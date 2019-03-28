Çamlıyayla'da iyi tarım uygulamaları ve arıcılık kurslarını tamamlayanlar sertifikalarını aldı

MERSİN (İHA) – Mersin'in Çamlıyayla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen ‘Bitkisel Üretimde İyi Tarım Uygulamaları' ve ‘Arıcılık' kurslarını başarıyla tamamlayan 66 kursiyer, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

Atatürk İlkokulu toplantı salonunda gerçekleştirilen törene Çamlıyayla Kaymakamı Orçun Cüneyt Zor, Belediye Başkanı İsmail Tepebağlı, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Yıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Yılmaz, protokol üyeleri ve kursiyerler katıldı.

Törende, Sebil Mahallesinde düzenlenen ve İlçe Müdürlüğü teknik personelinden Mühendis Ahmet Kaya'nın eğitmen olarak görev aldığı Bitkisel Üretimde İyi Tarım Uygulamaları Kursu'nu bitiren 19 üreticiye sertifikaları verildi. Ayrıca, Sebil ve Çamlıyayla merkezde düzenlenen, İlçe Müdürü Ramazan Yıldız'ın eğitmen olarak görev aldığı 2 ayrı Arıcılık Kursu'nu tamamlayan 47 üretici de sertifikalarını aldı.

Törende ayrıca, Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) ile Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğinde bölgede ve Mersin'de uygulanacak olan Doğu Akdeniz Kırsal Kalkınma Projesi hakkında katılımcılara bilgi verildi.