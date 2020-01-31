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Çamlıyayla'da öğrenci yurdunun çatısı uçtu

Mersin’in Çamlıyayla ilçesinde meydana gelen aşırı fırtına nedeniyle Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı öğrenci yurdunun çatısı uçtu.

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde meydana gelen aşırı fırtına nedeniyle Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı öğrenci yurdunun çatısı uçtu.


Çamlıyayla Kasım Ekenler Çok Programlı Anadolu Lisesi Nedim Arundar yurt bahçesinde öğrencilerin olmaması felaketi önlerken Çamlıyayla Kaymakamı Resul Yıldırım, yurdun uçan çatısını inceleyerek eğitim öğretim dönemine yetişmesi için talimat verdi.


Yine aynı ilçede 2 evin çatısı uçarken ilçede hasar tespiti için çalışma başlatıldı.

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