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Çamlıyayla'da öğrencilere tablet dağıtıldı

Mersin’in Çamlıyayla ilçesinde kaymakamlık ve milli eğitim müdürlüğünün iş birliğiyle uzaktan eğitime destek amacıyla öğrencilere tablet dağıtıldı.

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde kaymakamlık ve milli eğitim müdürlüğünün iş birliğiyle uzaktan eğitime destek amacıyla öğrencilere tablet dağıtıldı.


Covid-19 salgın hastalığı nedeniyle bu yıl eğitim-öğretim yılının 1. Döneminde Eğitim Bilişim Ağı (EBA) TV üzerinden devam edilmesi nedeniyle Çamlıyayla Kaymakamlığı ile Milli Eğitim Müdürlüğünün işbirliğiyle öğrencilere tablet dağıtımına başlanıldı.


Eğitim öğretim faaliyetlerine tüm öğrencilerin sorunsuz şekilde erişebilmesi için çalıştıklarını belirten Çamlıyayla Kaymakamı Ferhat Altay, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından mahallelerde Eğitime Destek Noktaları oluşturulduğunu söyledi.


Kaymakam Altay, hayırsever vatandaşların destekleri ile dijital eğitim materyali olmayan ve eğitime ulaşmada sıkıntı yaşadığı tespit edilen tüm öğrencilere EBA TV, Uzaktan Eğitim çalışmaları ve canlı derslere katılımlarını sağlamak amacı ile tablet dağıttıklarını belirtti.

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