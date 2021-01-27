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Çamlıyayla'daki mezarlıklarda kapsamlı temizlik

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus-Çamlıyayla Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Çamlıyayla’da bulunan mezarlıklarda kapsamlı bakım ve temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus-Çamlıyayla Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Çamlıyayla'da bulunan mezarlıklarda kapsamlı bakım ve temizlik çalışması gerçekleştirdi.


Büyükşehir ekipleri, Çamlıyayla'da bulunan Ergene mezarlığı, Cumayakası Talıç mevkii mezarlığı, Korucak Mezarlığı ile Yıldız mezarlığı gasilhane arkasındaki alanda detaylı temizlik yaptı.


Uzun yıllardır kapsamlı bakım çalışmalarının yapılmadığı mezarlıklarda çalı ve nebati otların arasında kalan tüm kabirlerin çevresi temizlendi. Ot biçme, ağaç budama ve genel temizlik çalışmasının da yapıldığı faaliyete onlarca personel katıldı. Özverili çalışma neticesinde mezarlık alanları bakımlı görüntüye kavuştu.


Çamlıyayla Cumayakası Mahallesi Muhtarı Ahmet Yılmaz, “Talıç mezarlığında çalı ve otlar arasında kabristanlar kaybolmuş durumdaydı. Yakınlarını yitirmiş vatandaşlarımız, daha önce mezarlık alanına giremiyorlardı ve dualarını yol kenarından yapmak zorunda kalıyorlardı. Bazı vatandaşlarımız ise çalılar arasında kaybolmuş yakınlarının mezar taşlarını arıyorlardı.


Büyükşehir ekipleri, hummalı bir çalışma sergileyerek Talıç mezarlığı başta olmak üzere, diğer mezarlıklarda da temizlik gerçekleştirdiler. Ve tüm kabirleri ortaya çıkardılar. Yetkililere ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

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