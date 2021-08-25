Çamlıyayla'nın yolları asfaltlanıyor

Ekipler, zemin iyileştirme ve sıkılaştırma çalışmasının ardından Sebil Mahallesi Cehennem Deresi yolunu çift kat sathi asfaltla kapladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde cadde ve kaldırım yenileme çalışmalarının yanı sıra kırsalda da grup yolları ile yaylalık alanlarda yol düzenleme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, doğal güzellikleri ve serin havasıyla özellikle yaz aylarında nüfusu oldukça artan Çamlıyayla ilçesinin onlarca noktasında asfalt kaplama çalışması gerçekleştiriyor.

Yoğun mesai harcayarak önce zemin sıkılaştırma ve iyileştirme işlemini uygulayan ekipler, Çamlıyayla'ya bağlı Sebil Mahallesinde bin 600 metre uzunluğundaki Cehennem Deresi yolunu çift kat asfalt ile kapladı. Ekipler, Çamlıyayla genelinde birçok noktada yaklaşık 16 kilometrelik çift kat asfalt kaplama çalışması yapacak.

Yapılan çalışmalar sevinçle karşılandı

Büyükşehir Belediyesinin Çamlıyayla genelinde sürdürdüğü yol çalışmaları vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı. Cehennem Deresi yolu üzerinde uygulanan asfalt kaplama çalışmalarını meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar ilgiyle takip etti.

Sebil Mahallesi Muhtarı Coşkun Küçük, “Yıllardır mahallemizde büyük sıkıntıya neden olan Cehennem Deresi yolumuzda önce zemin düzeltilmesi yapıldı, şimdi de sathi asfalt kaplamamız yapılıyor. Başkanımıza hizmetlerinden dolayı şahsım ve mahallem adına teşekkür ediyorum” dedi.

Çamlıyayla Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Akyürek de “Sağ olsun Büyükşehir Belediyemiz tarafından mezarlık yolu, Cehennem Deresi yolu, Karahasan Çayırlık yolu, Yıldız Sokak altyapıları yapıldı. Şu an da asfaltını döküyoruz. Teşekkür ederiz” diye konuştu.

“Tozdan kurtardınız, Allah binlerce kez razı olsun”

Mahalle sakinlerinden Emine İlhan ise yolun eski durumu nedeniyle oldukça sorunlar yaşadıklarının altını çizerek, “Kaç senedir bu yolu bekliyoruz. Tozdan kurtardınız, Allah binlerce kez razı olsun. Tozdan hiçbir şey seremiyoruz, bir şey kurutamıyoruz, çamaşır seremiyoruz” dedi.

33 yıldır Cehennem Deresi yolunda oturduğunu ve böyle bir hizmeti hiç görmediğini kaydeden Dudu Küçük de bu hizmeti Başkan Vahap Seçer'den gördüğünü belirterek, “Allah razı olsun. Bir misafirimiz geldi mi dışarıda oturamıyoruz, içeride oturuyoruz. Tozdan bir şey seremiyoruz. Çamaşırımızı akşamdan atıyoruz, sabaha kurutuyoruz; gündüz hiç atamıyoruz” ifadelerini kullandı.