Çamsarı, akademik ve idari personelle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Mersin Üniversitesi (MEÜ) Rektörlüğü'ne yeniden atanan Ahmet Çamsarı, düzenlenen törenle akademik ve idari personel ile bir araya geldi.

Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezinde gerçekleşen törende konuşan Çamsarı, göreve layık bulunmasını kişisel bir başarıdan çok, MEÜ ailesinin ortak başarısı olarak gördüğünü söyledi. MEÜ'nün 15 fakülte, 8 yüksekokul, 11 meslek yüksekokulu, 5 bin personel ve 47 bin 500 öğrenci ile Türkiye'nin geleceğine yetiştirdiği donanımlı öğrencilerle yön veren bir eğitim kurum olduğunu kaydeden Çamsarı, yeni görev döneminde de tamamlamayı arzu ettikleri projelere daha fazla odaklanmayı, kentine, milletine ve ülkesine katkı sunan bir üniversite olma hedefine tam anlamıyla ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

"Üniversite olarak tek vücut halinde hain kalkışmanın karşısında olduk"

Geçtiğimiz dört yıllık süre zarfında hem üniversite hem de ülke adına önemli süreçler yaşandığını, bunların başındaysa 15 Temmuz 2016 gecesi yapılan kalkışmanın geldiğini akaran Çamsarı, "Türkiye Cumhuriyeti'nin birlik ve beraberliğini tehdit edenler, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde başta Aziz Milletimiz olmak üzere kahraman Emniyet Teşkilatımız ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin onurlu personelini karşısında buldu. Vatanımızın, milletimizin ve demokrasimizin savunuculuğunu en kıymetli görev olarak addeden Mersin Üniversitesi olarak bizler de hain kalkışmanın hemen ardından, tek vücut halinde, devletimizin ve milletimizin yanında olduk" dedi.

"Yabancı öğrenci sayısı yüzde 438 arttı"

Mersin Üniversitesi Rektörlüğü görevine başladığı 2014 yılından bu yana pek çok projeyi hayata geçirdiğini, üniversiteler arası kurul başkanlığı, Tarsus Üniversitesi kurucu rektörlüğü gibi görevleri de üstlendiği belirten Çamsarı, üniversite olarak Diş Hekimliği Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi gibi yeni fakülte, yüksekokul, bölümler ve merkezler ile daha da geliştiklerini, enstitü öğrenci sayısının yüzde 141, yabancı uyruklu öğrenci sayısının ise yüzde 438 artış gösterdiğini vurguladı. Çamsarı, 136 yatak kapasiteli Onkoloji Hastanesi, Mersin Üniversitesi Camii, Akdeniz Kültürlerini Araştırma ve Kongre Merkezi'nin yapımına devam edildiğini, Denizcilik Fakültesi binasının ise Mersin Deniz Ticaret Odası tarafından inşa edileceğini ifade etti.