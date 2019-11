Çamsarı: “Yurt dışı sıralamasında 12'nci sıradayız”

Dr. Ahmet Çamsarı, bölgenin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak yeni fakülteler açtıklarını ve birçok yeni bölüm kurduklarını söyledi. Yurt dışı sıralamasında 12'nci sırada yer aldıklarını belirten Çamsarı, MEÜ Araştırma ve Eğitim Hastanesiyle ilgili olarak da “Malzeme sıkıntımız var ama batık değiliz” dedi.

MEÜ Rektörü Prof. Dr. Çamsarı, üniversitedeki yenilikler, devam eden projeler ve çalışmalarla ilgili basın toplantısı düzenledi. MEÜ Konukevinde gerçekleştirilen toplantıya rektör yardımcıları ve danışmanlar ile Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kaya Tepe de katıldı.

Rektör Çamsarı, 16 fakülte, 7 yüksekokul, 11 meslek yüksekokulu, 5 enstitü ve merkezlerle birlikte toplam 71 birimlerini olduğunu söyledi. Tarsus Üniversitesi kurulduktan sonra yaklaşık 3 bin 500 öğrencinin Tarsus'ta kaldığını dile getiren Çamsarı, “Bizim yaklaşık 45 bin öğrencimiz var şu an. Çalışanlarıyla beraber 50 bin kişilik büyük bir aileyiz” ifadesini kullandı.

“US News'in sıralamasında 12'nci sıradayız”

Şu anda en çok ilgilendikleri konunun MEÜ'nün sıralaması olduğunu kaydeden Çamsarı, “Yurt dışı sıralamasında en son Us News'in sıralamasında 12'nci sıradayız. URAP'ın sıralamasında 30'lu sıralardayız. 207 üniversite var. En kötü ihtimalle 170 üniversiteyi geride bıraktık. Bizim için yeterli değil bu. Çünkü kriterlerle ilgili de bizim bazı itirazlarımız oldu. Bunların düzeltilmesi konusunda beklentimiz var. Çünkü biz meslek yüksekokulu çok fazla olan bir üniversiteyiz. Bu kriterlerde de genelde hoca sayısı, hoca başına düşen yayın sayısı, öğrenci başına düşen bir takım imkanlar sorgulanıyor. Meslek yüksekokulları ağırlık olarak öğretim görevlileriyle eğitimini sürdürdüğü için, öğretim üyesi olmadığı için kriterlerde bir takım aksaklıklara yol açabiliyor” diye konuştu.

“Bölgenin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak birçok yeni bölüm kurduk”

Yeni fakültelerin altyapısı ve öğretim üyesi kadrosu açısından sıkı bir çalışma içinde olduklarını vurgulayan Çamsarı, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası başta olmak üzere bölgenin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak birçok yeni bölüm kurdukları bilgisini verdi. Bilgisayar mühendisliği, metalürji gibi bölümleri buna örnek veren Çamsarı, “Ayrıca, birçok yüksekokulu Hemşirelik, İslami İlimler, Spor Bilimleri gibi fakülte yaptık. Anamur Meslek Yüksekokulu gibi 2 yıllık eğitim veren okulları da 4 yıllığa çevirdik. Anamur'un yüksekokulunu da fakülteye çevirmek için teklifimizi yapacağız ve istekte bulunacağız. Öte yandan Eğitim Fakültemiz, Türkiye'nin hemen hemen altyapısı en güçlü eğitim fakültesi. Diğer iki-üç fakültemizde olduğu gibi Eğitim Fakültesinde de YÖK'te bizleri temsil eden hocalarımız var. Dolayısıyla bu dallarda bizim YÖK'te temsiliyetimiz, ülkenin yüksek öğretiminde söz sahibi olmamızı getiriyor. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığında yönetim kurulundayım. Sağlık alanındaki 3 üyeden biriyim. Türkiye'deki özellikle sağlık alanında doktora ve doçentlikler komisyon olarak bize bağlı. Tavsiye kararları alarak YÖK'ün yönetmelik çıkarmasına yardımcı oluyoruz. Bu görevi de 2016'dan bu yana sürdürüyorum ve ilimizin orada iyi temsili için elimizden geleni yapıyoruz” şeklinde konuştu.

“Girişimci Limanı, gençlerimizin, işsizlerimizin önünde bir ışık olacak”

Sosyal tesisler için de kolları sıvadıklarının altını çizen Rektör Çamsarı, mevcut konukevini yenilediklerini, yanına yeni bir konukevi daha yaptıklarını söyledi. Önem verdikleri ikinci projenin ise yakında açılacak olan Kültür Merkezi olduğunu belirten Çamsarı, şu anda merkezin iç rötuşlarının yapıldığını kaydetti. Girişimci Limanının da aktif olarak çalışmalarına başladığını ifade eden Çamsarı, “Geçtiğimiz günlerde burada Facebook'un seri eğitim vermesi için de bir anlaşma yaptık. Bu bizim için gurur verici. Daha çok sanal ve dijital ticaretle ilgili eğitim verecekler. Gençlerimizin, işsizlerimizin önünde bir ışık olacak bu merkez” dedi.

“Her 4 projemizden biri kabul ediliyor”

“Yayınlar, sıralama ve projeler açısından ilk dönemizde ülke konjonktürü ve bizim altyapı eksikliklerimiz ile çok fazla istediğimiz yere gelmedik” diyen Çamsarı, şöyle devam etti: “Kalkınma Ajansında bütün kurumlar arasında 3 yıl üst üste birinci olduk. TÜBİTAK ve AB proje sayımız kat kat arttı; kabul edilme oranlarımız arttı. Bunlar da seri verdiğimiz eğitimlerle oldu. Şu an yüzde 25'lerde TÜBİTAK'ta kabul edilme oranı, yani her 4 projeden biri kabul ediliyor, bu iyi bir rakam. SODES projelerinde ciddi bir sınıf atladık. Yeni Nesil Bilim ve İnovasyon Merkezi, TÜBİTAK ARDEB Ofisi, Teknoloji Transfer Ofisi, Genç Girişimci Limanı, Merkez Laboratuvarı aktif şekilde görev yapıyor. Özellikle Teknopark'ta kısa zamanda başladığımız her projeyi sonuca kavuşturduk. Bu da bizim için gurur vesilesi.”

Kariyer Merkezi ile ilgili de bilgi veren Çamsarı, bölgede Cumhurbaşkanlığı destekli kariyer toplantılarının ilkini Mersin'de yaptıklarını dile getirerek, “Bizim düşüncemiz, fikri olan, bu ülkeyi seven herkes bir şekilde elinden tutacak birilerini bulsun, onlar birer mentör edinsin, fikirleri gerçeğe dönüşsün, patent alsınlar ve şirketleşsin. Bunun için bütün gücümüzü kullanıyoruz. Üniversiteyi bitirmiş işsizler ve üniversiteye girmemiş çocukların bilimsel olarak yetişmesi için çabalıyoruz” diye konuştu.

YÖK'ün verdiği Engelsiz Üniversite ödüllerinde bu yıl Mersin Üniversitesi olarak 17 dalda bayrak aldıklarını ve Türkiye birincisi olduklarını vurgulayan Çamsarı, Akdeniz Belediyesi ile imzaladıkları protokol çerçevesinde engelli öğrenciler için yeni bir merkez yapacaklarını açıkladı.

“Bazı önemli kazıları üniversitemize aldık”

Bölgenin turizm ve arkeoloji ile gelişebileceğine inandıklarını ve bu çerçevede bazı girişimlerde bulunduklarını anlatan Çamsarı, şunları söyledi: “Soli, Uzuncaburç gibi bazı önemli kazıları üniversitemize aldık. Bu yeni bir haber. Akdeniz bölgesinde yeni bir kazı çalışması yapmaya hazırlanıyoruz ve Tarsus'un yüzey araştırmalarının tümünü aldık. Tek tek olan yerlerle turizmin gelişmesi konusunda çok fazla ilerleme olacağını düşünmüyoruz. Bu, global düşünülmeli, il genelini kapsamalı. Bu bölgeye gelen turistler, Tarsus'tan başlayarak inanç turizmi ve antik çağa kadar görülmesi gereken yerleri sırayla gezerek hem kültür hem inanç turizmi, üstüne sağlık turizmini de katarak bölgesel bir gelişme sağlayabiliriz. Bir turist Mersin'e gideceğinde eline bir broşür verildiğinde nereleri göreceğini bilmesi gerekiyor. Bu noktaların da görülmeye değer hale getirilmesi için de belediyeler ve bakanlıklarla irtibatlarımız sürüyor. Tanıtım önemli. Biz istiyoruz ki, Mersin çarşısına çıkan birisi giderken yanına Mersin'i hatırlatan bir ürün alsın. Bunun için de Turizm Fakültemiz ve tüm il dinamiklerimizle çalışıyoruz.”

“Yeşil üniversite başvurumuz olacak” diyen Çamsarı, ağaç ve orman varlığı en fazla olan üniversitelerden biri olduklarının altını çizdi.

“Malzeme sıkıntımız var ama batık değiliz”

MEÜ Araştırma ve Eğitim Hastanesine de değinen Rektör Çamsarı, ülke genelinde üniversite hastanelerinin genel bir sıkıntısı olduğuna dikkat çekerek, “Malzeme sıkıntımız var ama batık değiliz. Kayyum yok bizim hastanemizde. Hastaneyi biz yönetiyoruz. Tıp Fakültesi puan açısından Türkiye'deki en yüksek fakültelerden biri ve altyapısı da en gelişmiş fakültelerden biri. Sıkıntılarımız olsa da bu, hizmeti durduracak aşamada değil. Ocak ayında özellikle su fiyatlarıyla ilgili bir takım kararlar alınacağı söylendi bize. Bunu da dört gözle bekliyoruz. Türkiye'deki tüm üniversite hastaneleri aynı beklenti içinde” dedi.

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Çamsarı, 2020 hedeflerine ilişkin, üniversite akreditesi için başvuru yapacaklarını söyledi. Kalite ve sıralama yükselmesi için çalışmalarına devam edeceklerini kaydeden Çamsarı, “Ayrıca Tarım Teknolojileri Fakültesi talebimizi 3 yıl önce dile getirdik. YÖK'e geçtiğimiz günlerde konuyu tekrar anımsattık. Bir de veterinerlik bölümü açtık. Akademik kadromuz gayet sağlam. Ayrıca bir Hayan Sağlığı Kliniği açabilir miyiz diye bir arayışa girdik” ifadelerini kullandı.

Nükleerle ilgili bir bölüm düşünüp düşünmedikleri sorusuna da Çamsarı, şu yanıtı verdi: “Nükleerle ilgili enerji, makine mühendisliği bölümlerimiz var. Enerji bölümümüzün biri Tarsus'ta kaldı ama bizim de böyle çalışan bir grup arkadaşımız var. Bunların ziyaretleri, projeleri ve eğitimleri ile ilgili irtibatlarımız sürüyor. Hem burayı inşa eden firma hem de serbest çalışmalarımız sürüyor. Yeşil ve yenilebilir enerji ile ilgili de çok sayıda çalışmamız var. Uluslararası çalışmalar şu an burada. Üniversiteye güneş enerjisi kurma düşüncemiz de var. Nükleer de dahil enerjinin her türüyle ilgili de çalışmalarımız var. Bu konuda bilgilendirme de danışmanlık da yapabiliriz.”

Çamsarı, daha sonra basın mensuplarıyla birlikte yapımı tamamlanmak üzere olan ve Ocak 2020'da açılışını yapacakları Onkoloji Hastanesini gezdi.