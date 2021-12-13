Camspor yoluna dolu dizgin devam ediyor

Mersin Süper Amatör Ligi B Grubunda mücadele eden Mersin Camspor, hafta sonu evinde oynadığı Karacailyas Veteranlarspor'u 4-0 ile yenerek, liderliğini sürdürdü.

2 yıl aradan sonra yeniden başlayan süper amatör ligde şampiyon olmak isteyen Mersin Camspor, haftayı galibiyetle kapattı. Ligde oynadığı 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik alarak 19 puanla lider durumda bulunan mavi beyazlı ekip, en yakın rakibinin 3 puan önünde lider durumda bulunuyor. Hafta sonu ligin ilk yarısının son maçında Kuvayi Milliyespor ile oynayacak olan Camspor, bu maçı da kazanıp, devreye lider girmek istiyor.

Yaptıkları çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Mersin Camspor Kulübü 2. Başkanı Serhat Yıldırım, kulüplerinin 20 yıldır Mersin sporuna hizmet verdiğini dile getirdi. Pandemi dolayısıyla uzun süre maç yapmadıklarını vurgulayan Yıldırım, "Nihayet bu sene ligimiz başladı. Tabi sağlık tedbirlerine uyarak, çalışmalarımızı yapıyoruz. Ligin oynanmadığı dönemde de gerçekten sahamızda inanılmaz bir çalışma yaptık. Şu anda sahamız Mersin'in en iyi sahalarından biri durumuna geldi. Geçen sene şampiyon olan takımımızı büyük ölçüde koruduk. Bu takımıza bazı takviyeler yaparak, güçlendirdik. Şu anda ligde de iyi gidiyoruz. Son hafta evimizde Karacailyas Veteranlarspor'u da 4-0 gibi rahat bir skorla geçtik. 7 maç sonunda 6 galibiyet, 1 beraberlik alarak 19 puan toplandık ve lider durumdayız. En yakın rakibimizin 3 puan önündeyiz. Tabi henüz takımımız tam olarak oturmadı çünkü lige uzun süre ara verilmişti. Yavaş yavaş takımımız oturuyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte daha iyi olacağız" dedi.

İlk yarının son karşılaşmasında Kuvayi Milliyespor ile karşılaşacaklarını belirten Yıldırım, "Güçlü bir ekip ile zorlu bir maç oynayacağız. Bu maçı kazanıp, devreye lider girmek ve aradaki puan farkını açmak istiyoruz. Bu sene takım fazla olduğundan dolayı süper amatör ligi 2 grupta oynanıyor. Bu gruplardan ilk 2 sırada olan takımlar play-off oynayacak. Biz kendi grubumuzda lider olmak istiyoruz. Daha sonra ise play-off'da alacağımız galibiyetlerle bölgesel amatör lige çıkma hedefindeyiz. Bunu yapacağımıza inanıyorum. Sporcularıma güveniyorum. İnşallah alacağımız galibiyetlerle hedeflerimize ulaşırız" ifadelerini kullandı.