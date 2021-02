Can: "Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için elimden geleni yapacağım"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Türkiye bocce tarihinde bir ilki gerçekleştirerek, İtalya'nın La Loanese takımına transfer olan Mersinli Milli sporcu Mehmet Can Yakın'ı kabul etti.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Mersin İl Temsilcisi ve Milli takım antrenörü Niyazi Kutlay ile birlikte Mehmet Can Yakın'ı kabul eden, Müdür Demir, başarılı sporcuyu ve antrenörünü tebrik etti. Demir, "Ulusal ve uluslararası organizasyonlarda aldığı başarılı sonuçlarla, İtalya 1. Lig takımlarının ilgisini çeken Mersinli milli sporcumuz Mehmet Can Yakın'ın transferi bizleri ziyadesiyle gururlandırdı. Ülkemiz ve özellikle ilimizdeki bocce sporcularının önünün açılmasına, milli takımlarımızın başarılarına daha olumlu yansıması açısından çok önemlidir. Bizlerde Mersin'den daha nice Mehmet Can'ların yetişmesi ve özellikle ilimizde bocce kültürünü 7'den 70'e okullarda, mahallelerde, çimde, toprakta, betonda kısacası her yerde herkese bocce branşını aşılayarak bu kültürü oluşturmak istiyoruz. Bu süreçte Mehmet Can Yakın'ın da bu konuda bizlere destek vereceğine inancım tam. Türkiye bocce tarihinde bir ilki gerçekleştirerek bizleri gururlandıran Mersinli milli sporcumuz Mehmet Can Yakın'a, Antrenörü Niyazi Kutlay'a, kıymetli ailesine ve emeği olan herkese teşekkür ediyor, milli sporcumuza İtalya'da başarılar diliyorum. Yolun açık olsun şampiyon” dedi.

"Akdeniz Oyunlarından sonra kendimi bocce branşına adadım"

Mehmet Can Yakın ise 2012 yılında Toroslar Belediyespor Kulübü alt yapısında bocce branşı ile tanıştığını belirterek, "2013 yılında Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenen 17. Akdeniz Oyunlarında gönüllü olarak bocce spor tesisinde görev aldım. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen birbirinden başarılı sporculara yardımcı olurken onları hayranlıkla izledim. Oyunların tamamlanmasının ardından kendimi tamamen bocce branşına adayarak çok kıymetli antrenörüm Niyazi Kutlay'ın verdiği antrenman programlarını aksatmadan tamamladım ve bu süreçte 7 kez Türkiye şampiyonluğu, 8 Türkiye rekoru, 4 kez dünya üçüncülüğü elde ederek büyük başarılara imza attım. Ulusal ve Uluslararası organizasyonlarda aldığım başarılar sonucunda İtalya Seri A ekiplerinden La loanese takımından transfer teklifi aldım. Bu teklifi kabul ederek İtalya da oynayacak ilk Türk sporcu unvanı beni fazlasıyla mutlu etti. Türkiye için bir ilki daha gerçekleştirecek olmanın heyecanı ile kariyerime İtalya Seri A da devam edeceğim. Benim buralara gelmeme vesile olup desteklerini esirgemeyen Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Başkanım Mutlu Türkmen'e, Mersin gençlik ve Spor İl Müdürüm Ökkeş Demir'e, Toroslar Belediye Başkanım Atsız Afşın Yılmaz'a ve beni bu seviyelere gelmem için büyük fedakarlıklar yapan her zaman yanımda olan antrenörüm Niyazi Kutlay'a ve üzerimde emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. Ülkemizi İtalya Seri A da en iyi şekilde temsil etmek için elimden gelenin en iyisini yapacağım" diye konuştu.