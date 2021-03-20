"Çanakkale Geçilmez" tiyatro oyununun özel konuğu engelli Mustafa oldu

Toroslar Belediyesi Şehir Tiyatrosu, sahnelediği "Çanakkale Geçilmez" adlı tiyatro oyununda özel bir konuğunu ağırladı. Bedensel engelli 13 yaşındaki Mustafa Kahraman, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'ın desteğiyle oyunu ailesiyle birlikte izledi.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bedensel engelli 13 yaşındaki Mustafa Kahraman'ın ailesi, Başkan Atsız Afşın Yılmaz'a ulaşarak çocuklarının tiyatro oyununu izlemek istediğini söyledi. Başkan Yılmaz tarafından görevlendirilen Yaşlı ve Engelli Hizmetleri Birimi personeli de serebral palsi hastası olan Mustafa'yı, Akbelen Mahallesindeki evinden alarak Yunus Emre Kültür Merkezinde düzenlenen tiyatro gösterisine ulaştırdı. Ailesiyle birlikte tiyatro salonuna gelen Mustafa'nın mutluluğu gözlerine yansıdı.

"Çocuğumuzun tarih bilinciyle yetişmesini istiyoruz"

Çocuklarının tarih bilinciyle yetişmesini istediklerini belirten bedensel engelli Mustafa'nın ailesi, Başkan Yılmaz'ın özel çocuklara olan ilgi ve desteğini her zaman takdir ettiklerini ifade ederek, bu nedenle kendisine ulaştıklarını söyledi ve teşekkür etti.

18 Mart Çanakkale Zaferinin 106'ncı yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Toroslar Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Çanakkale Geçilmez" adlı tiyatro oyunu, seyircilerden tam not aldı. Genel Sanat Yönetmeni Hasan Topuz'un yönettiği tiyatro oyununda oyuncular, kutlu Çanakkale Zaferinin nasıl zorluklarla kazanıldığını bir kez daha gösterdi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda, Mersin Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü sanatçıları soprano Saliha Aktaş ve piyano sanatçısı Özlem Erdem de Çanakkale Türkileri müzik dinletisi ile katılımcılara tarihte yolculuk yaptırdı.

Ayakta alkışlanan müzik dinletisi ve tiyatro oyununun ardından program, hatıra fotoğraf çekimiyle son buldu.