Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Mersinlileri duygulandırdı.

İçinde Çanakkale Savaşı ile ilgili resimler, fotoğraflar, savaştan kalma tüfek ve mermilerle asker üniformalarının bulunduğu tırı gezen genç-yaşlı birçok Mersinli, gözyaşlarını tutamayarak, bir kez daha Çanakkale ruhunu yaşadı.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından hayata geçirilen Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Türkiye turu çerçevesinde bugün Mersin'e geldi. Cumhuriyet Meydanında vatandaşlara açılan mobil müzede, Çanakkale Savaşı ile ilgili resimler, fotoğraflar, çeşitli görsel materyaller, Çanakkale cephesinden günümüze kalan savaş objeleri ile asker üniformaları yer alıyor. Videolarla Çanakkale Savaşının da anlatıldığı mobil müzeye, Mersinliler yoğun ilgi gösterdi. İki gün Mersin'de kalacak müzeyi gezen genç-yaşlı birçok Mersinli, savaştan kalan objeleri izlerken duygulu anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar göz yaşlarına hakim olamazken, Çanakkale ruhunu bir kez daha içlerinde hissetti. Müzeyi gezenler, cep telefonlarıyla bol bol fotoğraf da çekti.

“Canlarını feda ettiler. Çok duygulandım”

Mobil müzeyi gezen 83 yaşındaki Ayten Çelik, çok duygulandığını belirterek, “Bu vatanı nasıl kurtardılar, kadınlarımız o ağır yükleri nasıl kaldırdı? Arabalardan ses gelmesin diye bezlerle sarmışlar. Daha nasıl olsun? Canlarını feda ettiler. Çok duygulandım. Yine gözlerim doldu. Evde de fotoğraflarını gördüğümde ağlıyorum. Rahmetli annem, Mustafa Kemal Mersin'e geldiğinde beni teyzeme bırakmış, görmeye gitmiş. Ben daha emekliyormuşum, keşke biraz daha erken doğsaymışım; ben de görürdüm Mustafa Kemal Paşa'yı” dedi.

“Bakarken elim ayağım titredi. Özellikle Ata'mıza bakarken tüylerim diken diken oldu”

23 yaşındaki Kubilay Boyabat da “Gerçekten çok duygulandım. Bu uygulamayı yapanlara teşekkür ederiz. Çok farklı bir duygu; bizim yaşımızda, hatta bizden çok daha küçük 10 yaşında arkadaşlarımız bile şehit olmuş Çanakkale Savaşında. Bakarken elim ayağım titredi. Özellikle Ata'mıza bakarken tüylerim diken diken oldu” cümleleriyle duygularını dile getirdi.

24 yaşındaki Sıla Küçükyılmaz ise “Çok güzel bir duygu. Umarım bunları hiç kaybetmeden önümüzdeki nesillere de aktarabiliriz. Böyle bir ülkede yaşadığımız ve böyle bir Ata'mız olduğu için çok şanslıyız, gururluyuz” diye konuştu.

“Böyle askerlerin torunları olduğumuz için gurur duyuyorum”

Mobil müzeyi gezen ve astsubay adayı olduğunu söyleyen 20 yaşındaki Doğukan Kurukafa da “Gerçekten büyük bir fedakarlık. Sonuçta zorlu savaşlardan geçmişler. Kutlanacak bir başarı elde etmişiz. Bizim gibi genç nesillere bunlarla vatan sevgisinin aşılanması, bunların bilincinde olmamız gerekiyor. Geçmişte bu vatanın nasıl kazanıldığının beyinlerimize iyi aşılanması gerektiğini düşünüyorum. Böyle askerlerin torunları olduğumuz için gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

“63'üncü ilimiz olan Mersin'deyiz”

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Proje Koordinatörü Engin Karataş, projeyle ilgili bilgi verdi. “Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale” sloganıyla 2 Temmuz 2020 tarihinde Türkiye turuna başladıklarını belirten Karataş, “Şu anda 63'üncü ilimiz olan Mersin'deyiz. Tüm Türkiye'yi gezmeyi amaçlıyoruz. Mersin'de iki gün boyunca Cumhuriyet Meydanında olacağız. Buradan sonra bir gün Tarsus'ta, bir gün Silifke'de etkinliğimize devam edeceğiz” dedi.

Pandemi süreci nedeniyle tüm önlemleri aldıklarını ifade eden Karataş, ziyaretçileri içeriye en fazla 10'ar kişilik gruplar halinde aldıklarını, ateş ölçümü, maske kontrolü, dezenfekte stantları ve yerde sosyal mesafeyi belirten çıkartmalarla hizmet verdiklerini söyledi.

“Amacımız, Çanakkale ruhunu diri tutmak”

Mobil müzede 7 ayrı vitrin bulunduğunu dile getiren Karataş, “Bu vitrinlerde Çanakkale Savaşlarını kronolojik bir şekilde işliyoruz. Vitrinlerde savaş eserlerimiz, belgesellerimiz ve görsellerimiz bulunuyor. Dış sesle beraber ambiyans bütünlüğünü sağlayarak Çanakkale Destanını Mersin halkına tanıtıyoruz. Tüm Mersin halkını bekliyoruz. Amacımız, Çanakkale ruhunu, mirasını, özellikle dezavantajlı, Çanakkale'ye gidip yerinde görememiş halkımıza, gençlerimize ileterek, bu ruhu her zamanki gibi diri tutmak” diye konuştu.

Projenin 2 yıl boyunca devam edeceğini kaydeden Karataş, 2 kez Türkiye turu yapacaklarını sözlerine ekledi.