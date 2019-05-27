Carettaların ender yuvalama alanında festival tepki çekti

MERSİN (İHA) – Mersin'de caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağalarının üreme ve yumurtlama alanı olan 100. Yıl Tabiat Parkı'nda 3 gün sürecek bir müzik festivali düzenlenecek olması çevrecilerin tepkisine neden oldu. Festivalin, kaplumbağaların yumurtlama dönemine denk geldiğini belirten MEÜ DEKUYAM Müdürü Prof. Dr. Serap Ergene, yuvaların zarar görmemesinin mümkün olmadığını söyleyerek, etkinliğin başka bir alanda yapılmasını istedi.

Mersin'in merkez Mezitli ilçesi Davultepe Mahallesi'ndeki 100. Yıl Tabiat Parkı'nı ihaleyle kiralayan işletme, 5-7 Haziran 2019 tarihleri arasında ‘Mersin Pop Fest' etkinliği düzenlemeye hazırlanıyor. 100. Yıl Tabiat Parkı ise deniz kaplumbağalarının milyonlarca yıldır yumurtalarını bıraktıkları dünyanın ender kumsallarından biri olma özelliğini taşıyor.Festival alanı için iş makineleriyle kumsalda çalışma yapılması, etkinliğe çok sayıda insanın katılacak olması, ışık ve gürültünün caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağalarının yumurtlamalarına ve yuvalama alanlarına zarar vereceği iddiası, kentte tartışmalara neden oldu. Başta Mezitli Belediyesi olmak üzere, çevreciler ve doğa dostları, festivalin söz konusu alanda yapılmaması için yetkililerden ve Mersin kamuoyundan destek istediler.

“Deniz kaplumbağalarının üreme mevsiminin başladığı dönemdeyiz”

Uzun yıllardır 100. Yıl Tabiat Parkı'nda deniz kaplumbağaları ile ilgili çalışmalar yapan Mersin Üniversitesi (MEÜ) Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEKUYAM) Müdürü Prof. Dr. Serap Ergene de festivalin başka bir alanda yapılması için çağrıda bulundu.

“Deniz kaplumbağalarının üreme mevsiminin başladığı dönemdeyiz” diyen Prof. Ergene, mayıs ayı itibariyle deniz kaplumbağalarının kumsala çıkıp yumurtalarını bırakmaya başladıklarını ve 45 gün ile 2 ay arasındaki süre sonrasında da yavruların çıkıp denize ulaştıklarını söyledi. Mersin'in, bu anlamda çok önemli bölgelerden birini oluşturduğunu dile getiren Ergene, Mersin'in 5 üreme alanı olduğunu, 100. Yıl Tabiat Parkı'nın da o alanlardan biri olduğunu vurguladı. Ergene, “Burası kıyısal anlamda küçük bir bölgeyi oluşturmasına rağmen yuvalama sayısı açısından çok önemli bir alanı oluşturuyor. 2018'de burada 249 yuva tespit etmiştik. Bu inanılmaz bu rakam. Şu anda ise buradaki yuva sayısı 52. Bir de bu alanın en önemli özelliklerinden biri şu; hem caretta caretta hem de yeşil deniz kaplumbağaları bu alana yuva yapıyor. Üreme mevsimi başlayınca bu canlıların salimen denize kavuşması için alınması gereken önlemler var. Canlı rahatlıkla kıyıya çıkıp yumurtalarını bırakabilme şansına sahip olmalı ve yavrular da denize salimen kavuşabilme şansına sahip olmalılar” dedi.

“Kumsalın zarar görmememe ihtimali yok”

Deniz kaplumbağalarının, düzenlenecek festival nedeniyle tehlike altında olduklarını ifade eden Ergene, “Çünkü tam üreme zamanının başladığı dönemde, yuva sayısı 52'ye çıkmışken burada ‘Mersin Pop Fest' adı altında bir pop festivali düzenleniyor. Tabi alanda düzenleneceği için bu kumsalın zarar görmememe ihtimali yok maalesef. Çünkü anaçlar çıkacak. Nasıl çıkacaklar? Üç gün sürecek bir festival bu, 5-7 Haziran arasında gerçekleşiyor. 5 Haziran aynı zamanda Dünya Çevre Günü. Bu tarihler arasında hayvanların yoğun olarak gelip yumurtlama yaptığı bir dönem. Işık, gürültü, insan yoğunluğu, insanların yuvaları tahrip etmesi; bizler tabela dikiyoruz, kafes koyuyoruz yuvalara ama bunlar çoğunlukla tahrip olacak. Çünkü binlerce insanın buraya gelmesi söz konusu. Bu alanın zarar görmemesi, bu etkinliğin başka bir alana alınması için yetkililerden özellikle ricada bulunuyorum. Mülki amirlerimizin de duyarlı davranacaklarını düşünüyorum. Bunun gerçekleşmesi için kamuoyunu da bilinçlenmeye davet ediyorum” diye konuştu.

Deniz kaplumbağalarının söz konusu alana 100 milyon yıldan bu yana geldiklerini, insanların ise henüz yeni ev sahipleri olduğunu vurgulayan Ergene, bu hayvanlara saygılı olunmasını istedi. Bu hayvanları korumanın aynı zamanda ulusal ve uluslararası bir yükümlülük olduğuna dikkat çeken Ergene, “Sadece insani duygularla değil, aynı zamanda da yasal zorunluluğumuz olduğu için koruyoruz. Ulusal ve uluslararası anlaşmalara imza atmışız bu hayvanları koruyacağımıza dair” ifadelerini kullandı.

“Pop Fest'in başka bir alana taşınması için çağrıda bulunuyorum”

Festivalin başka bir yerde yapılması çağrısında bulunan Ergene, “Mersin'imizin sesi başka bir yerde de duyulabilir. Yeter ki, şu doğal, güzel, canlıların tercih ettiği bu alana zarar vermeyelim. Yanlış anlaşılmasın, tabi ki insanlar da kullanacak burayı, kullanmasınlar demiyorum ama birbirimize saygılı ve doğa dostu olarak, denize gireceksek de güneşleneceksek de buradaki etkinliklerden yararlanacaksak da bu canlının hayatını tehlikeye atmadan yararlanalım. Burada yapılacak Pop Fest'in başka alana taşınması için çağrıda bulunuyorum. Yetkililerden, halkımızdan, etkinliği düzenleyen kişilerden ricada bulunuyorum, Pop Fest lütfen Davultepe 100. Yıl kumsalında yapılmasın, yavru kaplumbağalar, anaç kaplumbağalar zarar görmesin. Lütfen duyarlı olalım ve yapmış olduğumuz anlaşmalara da sadık kalarak bu canlıyı korumak için elimizden geleni yapalım. Mersin Pop Fest'in Davultepe'de olmasına ‘dur' diyelim” şeklinde konuştu.