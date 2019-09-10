CarrefourSA, Lezzet Arası restoranının 11'incisini Mersin'de açtı

CarrefourSA, Türkiye'de bir ilke imza atarak 2017 yılında hayata geçirdiği 'Lezzet Arası' restoranının 11'incisini Mersinlilerin hizmetine sundu. Hipermarket içerisinde, insanların alışveriş yaparken, uygun fiyata karnını da doyurabileceği restoran, Mersinlilerden yoğun ilgi görüyor.

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, alışverişi keyifli hale getirmek ve marketlerini yaşam alanı olarak konumlandırmak amacıyla müşterileriyle buluşturduğu restoranı Lezzet Arası'nı Mersin'deki hipermarketinde de hizmete açtı.

CarrefourSA Hipermarketler Satış Genel Müdür Yardımcısı Şenol Arpacı ve Şef Vedat Başaran, Palm City Alışveriş Merkezinde hizmet veren CarrefourSA hipermarket içerisinde açıldığı günden itibaren yoğun ilgi gören restoranın tanıtımını, düzenledikleri basın toplantısıyla yaptılar.

“Keyifli alışverişin adresi olmak istiyoruz”

Satış Genel Müdür Yardımcısı Arpacı, toplantıda yaptığı konuşmada, Mersin'de hiper, süper ve mini olmak üzere toplam 21 marketle hizmet verdiklerini söyledi. CarrefourSA'nın perakende sektöründe her zaman öncü olduğunu ve olmaya da devam edeceğini vurgulayan Arpacı, Mersin'de ilk mağazalarını 1998'de açtıklarını belirterek, “Mersin'e bir vaat ve misyonla gelmiştik. Tek çatı altında uygun fiyat, çeşit, kaliteli ve güvenilir ürünleri sunmuştuk. Hala yenilikçi adımlarımızla hizmetlerimizi sunmaya devam ediyoruz. Lezzet Arası açılışıyla beraber bambaşka bir tüketici deneyimi yaşatmak için marketimizi de yeniledik. ‘Bambaşka' mottosuyla yola çıktık ve Carrefour hipermarketler olarak, keyifli, hesaplı, dijital alışverişin adresi olmak istiyoruz” dedi.

Keyifli alışverişe, başta Lezzet Arası olmak üzere taze gıda ve üretimini yüzde 100 kendilerinin yaptığı unlu mamulleri örnek gösteren Arpacı, “Bize has organik ürünlerimiz mevcut. Mersin'de ve başka bir yerde bulamayacağınız ürünleri burada bulabilirsiniz. Yenilediğimiz marketimizde yerli tohumdan üretilen yaş sebze-meyvelerin yer aldığı taze gıda reyonumuz var. Tazeliğe önem veriyoruz. Balık reyonumuz, keyifle alakalı iddialı olduğumuz başka bir reyon. Sezonda yaklaşık 80 çeşit balık sunabiliyoruz. Kasap reyonunda da iddialıyız. Tüketicilerimizin genelde bir mahalle kasabı vardır. Biz, yeni modelde o mahalle kasabı olmak istiyoruz. Uzman ekibimizle kaynağı belli ve yüzde 100 yerli besi etlerini satışa sunuyoruz. Ayrıca küçük ev aletlerinden elektroniğe, beyaz eşyadan tekstile ve kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesini Mersinlilerle buluşturuyoruz” diye konuştu.

“Reyondan aldığınız balık ya da eti, ücretsiz pişirip masaya servis ediyoruz”

Lezzet Arası restoranlarının doğuş öyküsünü anlatan Arpacı, alışverişi keyifli hale getirmek için ünlü Şef Vedat Başaran ile yola çıktıklarını ve tüketicilere, uygun fiyata, taze, kaliteli ve güvenilir yiyeceklerin yer aldığı bir restoran tasarladıklarını anlattı. İlk pilot restoranı da 2017'de İstanbul Marmara Forum içindeki mağazada açtıklarını kaydeden Arpacı, “Bunu yaparken de kültürel dokunuşlardan uzak olmamamız gerekiyordu. Dünyaca ünlü Türk mutfağımız var. Lezzet Arası'nı kurgularken hem yeni trend hem de gelenekleri göz ardı etmememiz gerekiyordu. Böylece projeye başladık. Lezzet Arası'nda geleneksel mutfağın yanı sıra yöresel mutfak ve yeni trend olan seçme özgürlüğü var. Müşterilerimiz, balık ya da kasap reyonundan aldıkları ürünü, ücret ödemeden uzman personelimiz tarafından pişirme hizmeti gerçekleştirilip masaya servis ediliyor. Normal bir restoranda 50-60 lira ödeyerek yediğiniz bir levrek ya da çupraya burada 8,5 TL ödüyorsunuz. 100 liranın üzerinde ödeme yaptığınız bonfileyi bizde 16 TL'ye yiyebiliyorsunuz. Kaliteyle beraber uygun fiyatı da sunuyoruz. Ayrıca, Mersin'deki Lezzet Arası restoranında her gün 20 çeşit sulu yemek bulabiliyorsunuz. Öte yandan her ay bir hafta yöresel lezzetleri de tattırmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Türkiye'nin en ucuz lokantasıyız”

Bugün itibariyle İzmir ile birlikte 12. restorana ulaştıkları bilgisini veren Arpacı, “Şunda iddialıyız; Türkiye'nin en ucuz, en hesaplı lokantasıyız; yanına kalite ve tazeliği de koyarak. Mersin'deki restoranımızda 16 kişi çalışıyor. Toplam 110 kişi kapasiteye sahip restoran en çok 12.00-14.00 ile 19.00-21.00 saatleri arasında yoğun bir şekilde kullanılıyor. Biz, Lezzet Arası restoranlarında nezih bir ortamda, uygun fiyata, kaliteli ve güvenilir bir yeme-içme imkanı sunuyoruz. İster ızgara isterse sulu yemek olsun, ortalama 10-15 TL'ye karnınızı doyurabiliyorsunuz” şeklinde konuştu.

Şef Vedat Başaran da Mersin'in, Türkiye'nin ve Akdeniz'in en önemli kentlerinden biri olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

“Çok yakında da gastronomik anlamda da Türkiye'nin en önemli bölgesi olacak gibi, çünkü bununla ilgili çalışmalar var. Ben de bu anlamda Mersin'e sık sık geliyorum. Mersin'de CarrefourSA ile beraber olmak benim için çok özel bir duygu. Ben neticede bir aşçıyım ama bütün hayalim, ülkemin mutfaklarının yaşatılması, tarihi mutfaklarının ortaya çıkarılması. Bu anlamda Çukurova çok büyük bir merkezi ifade ediyor.”

Carrefour'un, yerinde üretim yapan Türkiye'nin en önemli grubu olduğunu iddia eden Başaran aynı zamanda, “Herkesin beklentisinin üzerinde bir çabayla hizmet veriyoruz. Lezzet Arası projesi, Carrefour ailesiyle kafa kafaya vererek oluşturduğumuz bir proje. Lezzet Arası'nda evinizde pişiremeyeceğiniz kadar taze, ulaşamayacağınız kadar sağlıklı, vakit ayıramayacağınız kadar kontrollü ve evinizde harcayacağınızdan daha az para harcayacağınız uygun bütçeli. Fiyatının uygun olması kimseyi aldatmasın. Lezzet Arası ile tüketiciler hem uygun fiyata taze, kaliteli ve mevsimine uygun ürünlerin yer aldığı çorbalardan salata çeşitlerine, farklı damak tatlarına hitap edecek sulu yemeklerden zeytinyağlılara, hamur işinden tatlılara kadar çeşidi bol yiyeceklere ulaşıyor hem de marketten taze taze seçtikleri et, tavuk, balık ürünlerini profesyonel aşçılarımıza hazırlatarak hemen yiyebiliyorlar. Lezzet Arası'nın toplumumuza kattığı çok büyük değerler var. Keşke belediyeler de böyle yerler yapsalar da halk bu imkanları yaşasa. Restoran, üç ayrı grup tarafından sürekli denetleniyor. Projenin İstanbul'dan sonra Mersin'e gelmesi çok güzel bir fırsat. Mersin halkı, layık olduğu şeylerin daha fazlasını burada bulacaktır” dedi.