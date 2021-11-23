‘Çatısı Gökyüzü Duvarları Ağaç Olan Okulum' projesi başladı

Emirler Ormanında atölye çalışmasının da yapıldığı proje, 26 Kasım'a kadar çeşitli seminerler ve atölye çalışmalarıyla devam edecek.

TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı çağrısı kapsamında desteklenen, Mersin Üniversitesi (MEÜ) ve Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında, MEÜ Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Pamuk'un yürütücülüğünde gerçekleştirilen 4004 TÜBİTAK “Çatısı Gökyüzü Duvarları Ağaç Olan Okulum” projesinin açılış töreni düzenlendi. Eğitim Fakültesi Prof. Dr. Ahmet Çamsarı Konferans Salonunda gerçekleştirilen açılış törenine, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol Yaşar, öğretim üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Doç. Dr. Deniz Pamuk, törende yaptığı konuşmada, projedeki hedeflerini; öğretmenlerin doğa temelli uygulamaları, okul öncesi eğitimi programı ile bütünleştirmek olarak açıkladı. Pamuk, “Çocuğun ve doğanın ortak yüksek yararını gözeten bir erken çocukluk doğa eğitimi ilkesi ile uygulamalarını yürüteceğimiz projede, okul öncesi eğitim öğretimlerinin doğa temelli uygulamalar ile ilgili farkındalıklarını, bilgi ve tutumlarını geliştirmeyi hedefleyen çeşitli seminerler ve atölye çalışmaları yürütülecek. Bu sayede okul öncesi eğitim öğretmenlerinin, çocukların doğayla bağ kuracakları deneyimler aracılığı ile fiziksel, bilişsel ve duygusal iyi oluşlarını destekleyici bir öğrenme yaklaşımı benimsemeleri amaçlandı” dedi.

Açılış töreninde, “Doğa ve Bilim Okulu Projelerinin Önemi” başlıklı sunumunu etkinliğe çevrim içi bağlanarak gerçekleştiren Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tülin Güner Yıldız, “Okul öncesi eğitimlere öğretmenlerimizin katılması ve çocuklarımızın da erken dönemde doğayla iç içe olması ve iletişim kurmaları çok önemli. Bu projede öğretmenlerimiz de doğa ile etkileşimde bulunacaklar. Mersin, hem deniz hem orman alanları olarak çok zengin bir yer ve bu nedenle uygulama alanı olarak uygun bir konumda. Bu yüzden bu tarz eğitimlere katılmak çok önemli ve öğretmenlerimizin de buradan çok büyük kazanımlar elde edeceğini düşünüyorum” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Doç. Dr. Pamuk tarafından proje eğitimlerinin ilk oturumu gerçekleştirildi.

Proje ekibi daha sonra Emirler Ormanında atölye çalışması gerçekleştirerek ilk günü tamamladı.

Proje, 26 Kasım'a kadar çeşitli seminerler ve atölye çalışmaları ile devam edecek.