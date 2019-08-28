Çatlıbozkırlı kadınlar, lavanta çiçeğinden üretilen ürünleri sergiledi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Çocuk Çalışma Grubu tarafından tarihi 1670 yılına kadar dayanan Silifke'nin Çaltıbozkır Mahallesinde düzenlenen Kırsal Mahalle Buluşmalarına, kadınların lavanta çiçeğinden ürettikleri ürünler damga vurdu. Çaltıbozkırlı kadınlar, Büyükşehir Belediyesi'nin üreticilere dağıttığı ve geçtiğimiz ay hasadına başlanan 5 bin lavanta çiçeğinden üretilen ürünleri sergilemenin heyecanını yaşadı.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Çocuk Çalışma Grubu, Kırsal Mahalle Buluşmalarının 7'ncisini Silifke'nin Çatlıbozkır Mahallesinde düzenledi. İkinci Çaltıbozkır Şenliğiyle aynı gün gerçekleşen etkinlikte, özellikle kadınların lavanta çiçeğinden ürettikleri ürünler büyük ilgi gördü.

Mahalle sakinlerinden çoğunun arpa, buğday ve nohut gibi hububat üretiminin yanında küçükbaş hayvan yetiştiriciliği de yaptığı Çaltıbozkır'da, lavanta çiçeğinden üretilen ürünler buluşmanın gözdesi oldu. Kadınların başı çektiği mahalle sakinleri, Büyükşehir Belediyesi tarafından Çaltıbozkır Mahallesindeki üreticilere dağıtılan ve geçtiğimiz ay hasadına başlanan 5 bin lavanta çiçeğinden üretilen çeşitli ürünleri sergilemenin heyecanını yaşadı. Lavanta yağı, sabunu ve suyu gibi ürünler, Kırsal Mahalle Buluşmalarında yoğun ilgi görürken, kadınlar yetiştirmenin, üretmenin ve dayanışmanın en güzel örneğini sergiledi.

2018'de bir okulun restorasyonu için kurulan, ancak zamanla faaliyetlerini sürdürerek bir dayanışma ve kaynaşma derneği olan Çaltıbozkır Derneği'nin Yönetim Kurulu adına bir açıklama yapan Mehmet Asım Özçalık, mahallede söz konusu dayanışma bilincini arttırmak amacıyla düzenlenen ve bu sene ikincisi gerçekleştirilen Çaltıbozkır Şenliğine verdikleri destekten dolayı Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Çocuk Çalışma Grubuna teşekkür etti. Özçalık, öncelikli amaçlarının; üreticilere ürettikleriyle ilgili eğitim çalışmaları düzenlemek ve mahalle meydanında bir satış pazarı oluşturmak olduğunu söyledi.