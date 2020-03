Çay Mahallesi'nde kentsel dönüşüm başlıyor

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Çay Mahallesi'nde bulunan Ataş Yerleşkesinde, kentsel dönüşüm kapsamında yapılacak konutların ihalesinin TOKİ tarafından 24 Şubat'ta yapıldığını belirterek, "Dönüşüme 416 konutla başlanacak inşallah. Artı ikinci etapta toplamda 600 konut yapılacak" dedi.

Akdeniz Belediye Meclisi Mart Ayı Toplantısı, Belediye Başkanı Mustafa Gültak başkanlığında yapıldı. Yoklama ile başlayan oturum, Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin hava saldırısı sonucu şehit düşen Mehmetçikler anısına, önce saygı duruşu, ardından da İstiklal Marşı'nın okunmasıyla açıldı. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, hain saldırıda şehit olan Mehmetçiklere rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diledi.

Suriye'de yaşanan insanlık dramının sona ermesini ve sorunların bir an önce çözülmesini temenni eden Gültak, eksi 8-9 derecede çocukların öldüğünü belirterek, “İdlib'te ne var ki, rejim her gün orayı bombalıyor? Şu an 1.5 milyon insan sınırlarımıza dayanmış. Birleşmiş Milletler, Ruanda ve başka yerlerde yaptığı gibi bölgeye müdahale etmelidir. Bir an önce ateşkes sağlanıp, terör örgütleri buralardan çıkarılmalı, Suriye toprakları, Suriyelilere teslim edilmelidir. Bunu yapamazsak Rusya ayrı, Amerika ayrı hesaplar yapar. Türkiye Cumhuriyeti de bu olaylar karşısında armut toplayacak değil. Kendi geleceğini, vatanını ve cumhuriyetini koruyacak ve terör örgütlerine fırsat vermeyecektir” diye konuştu.

“Çankaya İlkokulu'nu geleceğe taşıyacağız”

Meclis toplantısında, divana sunulan çeşitli önergeler de okunup görüşüldü. Çankaya İlkokulu'nun bulunduğu bölge hakkında sunulan önerge hakkında konuşan Başkan Gültak, okulun bulunduğu alanın, Büyükşehir Belediyesi tarafından geçen yönetim döneminde planlarda ticari alan olarak işaretlendiğini hatırlattı. Kendisinin de bu okuldan mezun olduğunu kaydeden Gültak, “Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Genel Müdür ile yaptığım görüşmelerde, ticari olarak biz de 1/1000'lik planı yapacağız. Çünkü 5 binlik plana uymak zorundayız. Biz bu okulu istedik fakat Anıtlar Kurulu, Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne yetki vermedi. Beş binlik plan ile binlik uyumlu olmadığı için ‘kiralayamazsınız' dedi. Bundan dolayı biz 1/1000'lik planı bitirip, daha sonra Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden binanın kiralanmasını yapacağız. Sonrasında meclisimizin de vereceği kararla, Çankaya İlkokulu'nu makus talihinden kurtaracağız. Ticaret Odası da ‘birlikte bir şeyler yapalım' diyor. Bir bilim müzesi, bir kreş olabilir. Farklı sosyal amaçlı bir hale getirmeye çalışacağız. Tabi bunun için öncelikle imar sorununu çözmemiz gerekiyor. 1/1000'lik planı yaptıktan sonra inşallah burayı kiralayıp Mersin'in tarihine sahip çıkmış olacağız” ifadelerini kullandı.

“Üstün yetenekli çocuklarımızı keşfediyoruz”

Akdeniz'de bulunan okullarda okuyan üstün yetenekli Bilim Sanat Merkezi öğrencilerine, Mersin Üniversitesi Rektörlüğü ile işbirliği yapılarak hayat boyu kendilerini geliştirmeleri yönünde akademik destek, araç gereç, eğitim bursu ve ulaşım desteği vermek konusunda, MEÜ Rektörlüğü ile protokol imzalama konusunda Başkan Gültak'a yetki verilmesiyle ilgili madde de oybirliğiyle kabul edildi. Gültak, “Sahada araştırma yapan uzman ekibimiz, 25 üstün yetenekli çocuğumuzu keşfetti. Tabi sayı çok daha fazladır. Bu çocuklarımızı ülkemize mutlaka kazandırmamız gerekiyor. Çocuklarımızın en başta ulaşım sorununu çözüp, uzman hocalarımızla birlikte çocuklarımıza destek olmak istiyoruz. Çok önemsediğimiz bir proje. Çünkü bu çocuklarımıza sahip çıkılmayınca körelip gidiyorlar. Ülke ve millet olarak da zeki ve üstün yetenekli çocuklarımıza ihtiyacımız var. Çok deneyimli hocalarımız ve profesörlerimizle birlikte çalışacağız. Bu özel çocuklarımızın mutlaka keşfedilmesi gerekiyor. Çünkü bu çocuklarımız, geleceğin bilim insanları, yöneticileri, sanatçıları olacaklar” şeklinde konuştu.

Çay Mahallesi'nde dönüşüm başlıyor

Meclis üyelerinin sorusu üzerine Başkan Gültak, Çay Mahallesi'nde bulunan Ataş Yerleşkesinde, kentsel dönüşüm kapsamında yapılacak konutların ihalesinin TOKİ tarafından 24 Şubat'ta yapıldığını belirtti. İhalenin değerlendirme aşamasında olduğunu ve sürecin 1.5 ay sürebileceğini kaydeden Gültak, “Dönüşüme 416 konutla başlanacak inşallah. Artı ikinci etapta toplamda 600 konut yapılacak. Yasal anlamda sıkıntı çıkmaz ise Çay Mahallesi'nde 1.5- 2 ay içinde temel atılacaktır diye düşünüyorum. Barış Mahallesi'nde de önemli bir noktaya vardık ve olumlu bir sonuca varacağımıza inanıyoruz” dedi.

Meclis'te görüşülen diğer gündem maddeleri

Akdeniz Belediye Meclisinde, Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında, Mersin'de kurulacak olan 'Lojistik Mesleki Eğitim Merkezi' projesi için her türlü iş ve işlemleri yapmak üzere, Başkan Gültak'a yetki verilmesini içeren madde, komisyonlara havale edildi. Mersin'de 28-29 Mart 2020 tarihlerinde düzenlenecek 4'üncü Ulusal Oda Müziği Yarışması için de 10 bin TL+KDV tutarındaki giderin belediye tarafından karşılanması amacıyla, Akdeniz Opera ve Bale Kulübü Derneği ile yapılacak ortak hizmet protokolünü imzalamak üzere Başkan Gültak'a yetki verilmesiyle ilgili madde komisyonlara havale edildi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü tarafından, Tırmıl Tepe Höyük'te yapılacak arkeolojik kazı çalışmalarına, Akdeniz Belediyesi tarafından yapılacak katkılar ile tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini düzenlemek üzere yapılacak protokol için Başkan Gültak'a yetki verilmesiyle ilgili gündem de meclis üyelerinin oybirliğiyle komisyonlara havale edildi.