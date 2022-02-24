Çay Mahallesinin güneyindeki asfalt çalışmaları sona yaklaştı

Yol yapım ekipleri tarafından Çay Mahallesinin güney kısmında devam eden çalışmalar kapsamında sokaklar büyük oranda asfaltlandı. Kalan son iki sokakta da çalışmalarını sürdüren ekipler, mahallenin güney kısmında yaklaşık 18 bin 500 ton sıcak asfalt serimi yaptı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, merkez Akdeniz ilçesinde 45 yıl önce kurulan Çay Mahallesinin tarihindeki en büyük yol çalışmasına tüm hızıyla devam ediyor. Mahallenin güney kısmında bir süredir çalışmalarına devam eden ekipler, hemen tüm sokakları asfaltla kapladı.

Yaklaşık 18 bin 500 ton asfalt serimi yapıldı

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında, Çay Mahallesinin güney kısmında çalışmalar büyük oranda tamamlandı. Çalışmalarla ilgili bilgi veren Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Kontrol Şefi Ali Degiş, “Güney kısmının bütün sokaklarının büyük oranda asfaltı tamamlanmış oldu. Tabi asfalt dökmeden önce zemin iyileştirmeleri de büyük oranda tamamlandı. Şu anda Çay Mahallesinde güney kısımda yaklaşık 18 bin 500 ton asfalt serimi gerçekleşmiş oldu” dedi.

İki noktada çalışmaların sürdüğünü ifade eden Degiş, “Bu yollar da tamamlandığında Çay Mahallesinin güney kısmındaki tüm sokaklardaki asfaltı tamamlamış olacağız. Aynı zamanda Ahmet Kaya Parkının etrafında 7 bin 400 metrekare parke yol imalatı gerçekleşmiş oldu. Yol çizgilerimiz atıldı” diye konuştu.

“Senelerdir burada böyle hizmet görmedim”

Çay Mahallesi sakinlerinden Yusuf Ardıç da Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yürüttüğü çalışmalardan memnun olduklarını belirterek, “Allah razı olsun. Senelerdir burada böyle bir hizmet görmedim” dedi.

Mahalle sakinlerinden Mehmet Ali Demirel ise Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarından duyduğu memnuniyeti, “Sağ olsun Vahap Başkanımız yollarımızı çok güzel yaptı, mükemmel bir çalışma gösterdi. Kendisine çok teşekkür ederiz. Bu çalışma sayesinde mahallemiz daha da güzelleşiyor. İnşallah daha güzel yerlere ulaşırız” sözleriyle dile getirdi.