Çay yüklü tır yandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde soğuk çay yüklü tır yanarak kullanılmaz hale geldi.

Olay, Tarsus-Pozantı TEM Otoyolu Gülek Tüneli mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre M.G. yönetimindeki 01 EDE 52 plakalı tır, tünel mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Sürücü M.G. de motor kısmında çıkan alevleri fark edince aracı durdurdu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, uzun çalışma sonucu yangını söndürdü. Tır kullanılmaz hale geldi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.