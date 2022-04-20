İhlas Haber Ajansı

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Caz solisti Elif Sanchez, 20. Mersin Uluslararası Müzik Festivalinde Mersinlilerle buluşacak

Kendi adını taşıyan ilk albümüyle müzikseverlerin dikkatini çeken caz solisti Elif Sanhcez, 20.

Mersin Uluslararası Müzik Festivalinde Mersinlilerle buluşacak. Sanchez, ‘Mio Voz' (Sesim) adını taşıyan ikinci albümünü de ilk kez Mersin'de seslendirecek.


Festival komitesinden yapılan açıklamaya göre, 20. Mersin Uluslararası Müzik Festivali, “Caz da söylerim ama türküler benim evim” diyerek ilk albümünde seslendirdiği şarkılarla unutulmaz yorumlara imza atan caz solisti Elif Sanhcez'i Mersinli hayranlarıyla buluşturuyor. Grammy ödüllü İspanyol Besteci ve Gitarist Javier Limon'un yapımını üstlendiği “Mi Voz” adını taşıyan ikinci albümünden şarkıların seslendirileceği konser, 23 Mayıs 2022 Pazartesi akşamı saat 20.00'de Mezitli Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenecek. 9 İspanyolca ve 2 Türkçe şarkıdan oluşan albüm, müzikseverlere ilk kez Mersin'de sunulacak.

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