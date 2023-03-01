ÇBK, Avrupa'da gruptaki son maçını kazandı

haftasında Çukurova Basketbol (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi, konuk ettiği Kangoeroes Mechelen'i 69-62 yendi.

Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan maça her iki takım da dengede başlarken, ilk periyot 18-18 berabere bitti. Maçın ikinci periyodunda oyuna ağırlığını koyan Mersin ekibi, devreye 39-31 önde girdi. Maçın 3. periyodunda oyundaki hakimiyetini iyice ele alan ÇBK, bu periyotu da 56-45 önde tamamladı. Maçın son periyodunda karşılıklı sayılar olurken, ev sahibi ekip maçı 69-62 kazandı.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Vladimir Jevtovic, Stylianons Simeonidis, Alakbar Hasanov

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Laura Comelius 12, Sinem Ataş 8, Elizabeth Williams 14, Chelsea Gray 8, Tiffany Hayesx 19, Aleksandra Crvendakic 8

Kangoeroes Mechelen: Lisa Berkani 20, Eva Van Gils 3, Ziomara Mbrrison 12, Laure Resimont 6, Amalia Rembiszewska 9, Morgan Bertsch 12

1. periyot: 18-18

Devre: 39-31 (ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi lehine)

3. periyot: 56-45 (ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi lehine)