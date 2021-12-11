ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi Başantrenörü Orak istifa eti

Külepten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Başantrenörümüz Olcay Orak'ın sunmuş olduğu istifasını kabul etmiş, karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ayırmıştır. Çalışma süresi boyunca tüm enerjisini kulüp hedeflerimize ulaşmak için harcayan hocamıza, bugüne kadar verdiği tüm hizmetlerden ötürü teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalanında kendisine kalpten başarılar diliyoruz. Üç kupa hedefiyle başladığımız bu sezonda amacımıza ulaşmamız için gerekli tüm yatırım ve planlamaları hem antrenör hem oyuncu bakımından titizlikle yapmaktayız. Başta şehrimiz Mersin olmak üzere, tüm taraftarlarımızın sezon sonunda tüm hedeflerimize ulaşacağımızdan şüphe duymamalarını istiyoruz. Çukurova Basketbol Kulübü olarak sezonu 3 kupa ile kapatacağımıza inancımız tam" denildi.