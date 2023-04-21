ÇBK, Süper Lig'de şampiyon olmak istiyor

Kulüp Başkanı Ali Adalıoğlu, "Finalde Fenerbahçe ile karşılaşacağız. Serinin ilk 2 maçını evimizde oynayacağız. Buradaki maçları kazanıp, avantajlı bir şekilde İstanbul'a gitmek istiyoruz" dedi.

Kurulmasının üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen hem ligde hem de Avrupa'da önemli başarılara imza atan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Euroleague'de finalde kaybettiği rakibi Fenerbahçe ile bu sefer lig finalinde karşı karşıya gelecek. Final serisinin ilk 2 maçını evinde oynayacak olan Mersin ekibi, bu maçları kazanıp İstanbul'a avantajlı bir şekilde gitmek istiyor.

"Buradaki maçları kazanmak istiyoruz"

Final müsabakalarıyla ilgili konuşan Kulüp Başkanı Ali Adalıoğlu, 6 yıl önce kurulmalarına rağmen yüz yıllık kulüplerle başa baş mücadele ettiklerini belirterek, "Gerçekten güzel bir organizasyon olduk. Kısa sürede birçok başarıya imza attık. Türkiye ve Cumhurbaşkanlığı kupalarını aldık. Ligde final maçları yaptık. Bu yıl Avrupa'da Euroleague'de finale kaldık ve bir diğer Türk ekibi olan Fenerbahçe'ye kaybettik. Şimdi bu sefer lig finalinde rakibimizle karşılaşacağız. Tabii şu anda tek hedefimiz lig şampiyonluğu. Onun içinde Avrupa'dan döner dönmez bu maçlara hazırlanmaya başladık ve bütün konsantrasyonumuzu buraya verdik. Hem teknik ekibimiz hem de oyuncularımız şampiyon olmak için hazırlıklarını yapıyor. İlk 2 maç bizim evimizde olacak. Amacımız buradaki maçları kazanıp, avantajlı bir şekilde İstanbul'a gitmek istiyoruz" diye konuştu.

Oyuncularına güvendiklerini kaydeden Adalıoğlu, "Birçok kez bize oyuncularımız neler yapabileceklerini gösterdiler. Bu final maçlarında da bize güzel anlar yaşatacaklardır. Burada en büyük gücümüz tabii ki taraftarlarımız olacak. Taraftarlarımızın sayesinde biz evimizde çok iyi oynayan ve rakibi oynatmayan bir ekip oluyoruz. Bu yüzden tüm Mersinlileri maçlara bekliyoruz. Onların verecekleri destekle, takımımızın güzel sonuçlar alacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.