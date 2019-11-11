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Cehennem Deresi Vadisi'nde mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Mersin’in Silifke ilçesinde bulunan Cehennem Deresi Vadisi’nde mahsur kalan 3 kişi, AKUT ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Mersin'in Silifke ilçesinde bulunan Cehennem Deresi Vadisi'nde mahsur kalan 3 kişi, AKUT ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Silifke ilçesi Hüseyinler Mahallesi'nde bulunan Cehennem Deresi Vadisi'ne iniş yapan ve burada mahsur kalan 3 kişi yardım talebinde bulundu. Bunun üzerine harekete geçen 6 kişilik AKUT ekibi ile jandarma, bölgeye kısa sürede vardı. Bölgede arama, tarama çalışması yapan ekipler, zorlu bir arazide 3 kişiye sağ salim ulaşmayı başardı. Sağlık ekipleri mahsur kalan vatandaşlara olay yerinde müdahalede bulundu.


Sağlık durumlarının iyi olduğu gözlenen vatandaşlar, evlerine bırakıldı.

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