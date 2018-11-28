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Cep telefonu hırsızı önce kameralara sonra polise yakalandı

Mersin’de 16 marketten cep telefonu ve cüzdan çalan bir kişi, polisin çalışması sonucunda yakalandı.

Mersin'de 16 marketten cep telefonu ve cüzdan çalan bir kişi, polisin çalışması sonucunda yakalandı. Güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye görüntülen hırsızın rahat tavırları görenlere pes dedirtti.


Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliğine, son günlerde marketlerde açıkta bırakılan telefon ve cüzdan gibi eşyaların çalındığı ihbarları geldi. Bunun üzerine marketlerin güvenlik kameralarını tek tek inceleyen ekipler, şahsın M.A. olduğunu tespit etti. Daha sonra şahsı yakalamak için çalışma başlatan ekipler, belirlenen adreslere operasyon düzenleyerek, M.A.'yı yakaladı. Şahsın çok sayıda dosyasının bulunduğu, 16 markette hırsızlık olayına karıştığı belirlendi.


Bugün emniyetteki ifadesi tamamlanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Özellikle cep telefonu çalmış


Öte yandan şahsın hırsızlık anları da marketlerin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Marketlere müşteri gibi giren şahsın önce kasadaki kişileri oyaladığı, daha sonra özellikle kasada bulunan cep telefonlarını alarak kayıplara karıştığı görüldü. Şahsın rahat tavırları görenlere pes dedirtti.

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