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Çerçili-Koramşalı bağlantı yolu açıldı

Erdemli’de Çerçili ve Koramşalı mahalleleri arasında bulunan ve vatandaşların geçişine imkan vermeyen bahçe yolunun kullanıma açıldığı bildirildi.

Erdemli'de Çerçili ve Koramşalı mahalleleri arasında bulunan ve vatandaşların geçişine imkan vermeyen bahçe yolunun kullanıma açıldığı bildirildi.


Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, her mahalleye eşit hizmet anlayışı ile çalışmaları yürüttüklerini belirterek, "2014 yılında yürürlüğe giren yasa ile hizmet alanımızda 62.5 kat bir büyüme, nüfusumuzda ise ciddi bir artış oldu. Buna rağmen hizmetlerimizde aksamaya mahal vermemek için ciddi bir çalışma yürüttük ve başarılı olduk. Her mahallemize ulaşarak çalıştık, vatandaşlarımızın rahat etmesi için her ayrıntıyı düşündük. Bugün de iki mahallemiz arasında ulaşıma imkân vermeyen yolda, açma çalışması sonrası yol yapım faaliyetleri yürütüyoruz. Açılan yolun asfaltlanma çalışmalarını da en kısa zamanda tamamlayacağız" dedi.

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